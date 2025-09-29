Résultat net stable au premier semestre pour Equasens
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 07:20
Le groupe de solutions numériques en santé a réalisé un chiffre d'affaires de 116 MEUR (+7,4%, dont +6,4% en organique), les ventes de configurations et de matériels (+9,9%) restant pour lui un moteur important de la croissance.
Equasens maintient sa prévision d'une croissance du chiffre d'affaires en données publiées de près de 10% au second semestre, qui 'sera principalement portée par la croissance organique, avec une contribution modeste des acquisitions récentes'.
Valeurs associées
|44,500 EUR
|Euronext Paris
|-1,87%
A lire aussi
-
(Actualisé avec Volkswagen Group, Exosens) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer