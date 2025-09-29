 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 951,42
-0,89%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Résultat net stable au premier semestre pour Equasens
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 07:20

Equasens publie un résultat net stable (+0,3%) à 18,1 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en légère hausse de 1,2% à 21,1 MEUR au titre de son premier semestre 2025, ainsi qu'un EBITDA courant en croissance de 5,5% à 29,8 MEUR.

Le groupe de solutions numériques en santé a réalisé un chiffre d'affaires de 116 MEUR (+7,4%, dont +6,4% en organique), les ventes de configurations et de matériels (+9,9%) restant pour lui un moteur important de la croissance.

Equasens maintient sa prévision d'une croissance du chiffre d'affaires en données publiées de près de 10% au second semestre, qui 'sera principalement portée par la croissance organique, avec une contribution modeste des acquisitions récentes'.

Valeurs associées

EQUASENS
44,500 EUR Euronext Paris -1,87%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 29.09.2025 07:50 

    (Actualisé avec Volkswagen Group, Exosens) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi ... Lire la suite

  • BNP PARIBAS : Les signaux haussiers sont intacts
    BNP PARIBAS : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 29.09.2025 07:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • ERAMET : Les signaux haussiers sont intacts
    ERAMET : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 29.09.2025 07:43 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • FORVIA SE : L'indécision domine
    FORVIA SE : L'indécision domine
    information fournie par TEC 29.09.2025 07:43 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank