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Résultat net semestriel en hausse de 19% pour Groupe Crit
information fournie par Zonebourse 22/09/2026 à 18:12
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Le spécialiste du travail temporaire et de l'assistance aéroportuaire a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier semestre 2026, marqués par une hausse de son chiffre d'affaires consolidé à 1,666 milliard d'euros, en progression de 1,8% par rapport au premier semestre 2025 ( 2,3% à périmètre et taux de change constants). Cette performance repose sur la solidité des activités en France et l'accélération de la dynamique à l'international.

La division Travail temporaire, qui représente 87% du chiffre d'affaires total, a enregistré une hausse organique de 2,7% pour atteindre 1,45 milliard d'euros.

De son côté, la division Aéroportuaire (environ 13% de l'activité globale) a maintenu des revenus élevés à 223,3 millions d'euros, stables sur un an malgré les tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

L'Ebitda consolidé s'est établi à 60,5 millions d'euros (soit une marge maîtrisée de 3,6% du chiffre d'affaires, contre 61,7 millions d'euros un an plus tôt). L'Ebitda du Travail temporaire a légèrement progressé à 46,3 millions d'euros, soutenu par la hausse de 7,6% de l'Ebitda à l'international (24 millions d'euros, marge de 3,5%). Enfin, l'Ebitda du pôle Aéroportuaire est ressorti à 14,2 millions d'euros (marge de 6,3%).

Le résultat net a enregistré une progression de 19% pour atteindre 21,4 millions d'euros, bénéficiant d'un résultat financier positif ( 3,9 millions d'euros) porté par des effets de change favorables sur le dollar.

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