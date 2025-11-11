Résultat net plus que doublé au troisième trimestre pour Munich Re
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 09:37
'Ce résultat exceptionnel s'explique principalement par les excellents ratios combinés en réassurance IARD et en assurance de spécialité mondiale, ainsi que par une bonne performance opérationnelle dans l'ensemble', explique son CFO Christoph Jurecka.
'Grâce à l'excellente performance d'ERGO et à un résultat de placement élevé, nous avons ainsi pu plus que compenser un trimestre quelque peu plus faible dans le domaine de la réassurance vie et des pertes de change', poursuit-il.
Affichant ainsi un résultat net de près de 5,18 MdsEUR sur les 9 premiers mois de 2025, contre 4,62 MdsEUR un an auparavant, le réassureur bavarois se dit en bonne voie pour atteindre son objectif de 6 MdsEUR sur l'ensemble de l'année en cours.
Valeurs associées
|541,400 EUR
|XETRA
|-0,55%
