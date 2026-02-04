 Aller au contenu principal
Résultat net part du groupe stable pour Crédit Agricole en 2025
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 07:43

Crédit Agricole SA publie un résultat net part du groupe (RNPG) stable (-0,2%) à 7,07 milliards d'euros (MdsEUR) pour l'année 2025, avec un coût du risque accru de 6,6% à 1,97 MdEUR, mais un résultat brut d'exploitation en progression de 1,3% à 12,45 MdsEUR.

Le groupe bancaire a vu son coefficient d'exploitation se dégrader de 0,9 point à 55,7%, ses charges d'exploitation ( 4,9% à 15,63 MdsEUR) ayant davantage augmenté que son produit net bancaire ( 3,3% à 28,08 MdsEUR).

"Le groupe a poursuivi son développement en 2025 avec une forte dynamique de croissance dans tous les métiers", souligne son président du conseil d'administration Eric Vial, pointant les 2,1 millions de clients qui ont rejoints Crédit Agricole cette année.

"Les résultats élevés que nous publions en 2025 confortent les ambitions de notre PMT ACT 2028", juge de son côté le directeur général Olivier Gavalda. "En départ lancé, l'année 2026 marquera la concrétisation de plusieurs initiatives stratégiques.

Au titre de l'exercice écoulé, l'établissement va proposer un dividende de 1,13 EUR par action, en hausse de 3% par rapport à celui de 2024, pour un BPA de 2,18 EUR par action en 2025 à comparer à 2,11 EUR l'année précédente.

Valeurs associées

CREDIT AGRICOLE SA
18,1650 EUR Euronext Paris -3,09%
