Résultat net doublé pour NRJ, porté par la cession de Chérie 25
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 18:22
NRJ publie un résultat net part du groupe s'établit à 83,8 millions d'euros (consensus : 53,6 MEUR), en hausse de 99,5% sur un an, intégrant notamment un résultat net des activités abandonnées de 53,2 MEUR, lié en grande partie à la cession de Chérie 25. Il a doublé par rapport à celui de 2024 : 42 MEUR.
A l'inverse, le résultat net des activités poursuivies recule de 32,9% à 30,6 MEUR, traduisant une dégradation de la performance opérationnelle.
Le chiffre d'affaires consolidé (hors échanges) ressort à 321 MEUR, en baisse de 3,3%, pénalisé par l'arrêt de NRJ 12 et un environnement publicitaire défavorable, mais en ligne avec le consensus (322 MEUR).
Dans le détail, le pôle Médias voit son chiffre d'affaires reculer de 4,4% à 237,3 MEUR, avec une chute marquée de son résultat opérationnel courant (-42,6%), affecté par la baisse des revenus et des investissements accrus dans les programmes. Le pôle Diffusion reste quasi stable (-0,1% à 83,7 MEUR).
Dans le même temps, l'EBITDA (hors échanges) diminue de 21% à 65 MEUR, tandis que le résultat opérationnel courant (hors échanges) chute de 34,1% à 33,2 MEUR, sous l'effet combiné du recul de l'activité et d'une hausse de 2,2% des charges opérationnelles .
Le free cash-flow total s'élève à 99,7 MEUR, en forte progression par rapport à 43,6 MEUR en 2024, bénéficiant là encore des activités abandonnées. L'excédent net de trésorerie atteint 398 MEUR, en hausse de 24,8%, confirmant le renforcement de la structure financière du groupe.
Côté retour aux actionnaires, NRJ Group proposera un dividende total de 0,40 EUR par action, en hausse de 38%, comprenant un dividende ordinaire de 0,23 EUR et un dividende exceptionnel de 0,17 EUR.
En termes de perspectives, le groupe met en avant sa solidité financière pour poursuivre le développement de ses activités Médias et Diffusion, avec un accent sur la transformation digitale et la diversification.
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