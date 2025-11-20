 Aller au contenu principal
Résultat de l’émission d’OCEANE 2030 pour accélérer la mise en place de la stratégie ACE
information fournie par Boursorama CP 20/11/2025 à 18:00

Paris, France – le 20 novembre 2025 à 18h00 CET – Crypto Blockchain Industries (Euronext Growth : ALCBI – FR0014007LW0) (la « Société »), annonce aujourd’hui le résultat de son offre au public d’obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (« OCEANE 2030 »), qui était ouverte du 28 octobre au 17 novembre 2025. L’émission à pour objectif d’accélérer la mise en place de la stratégie ACE.
Résultats de l’émission
L’offre a été souscrite pour un montant total de 1 167 324,90 euros, représentant 3 335 214 OCEANE 2030 émises.

Valeurs associées

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES
0,1705 EUR Euronext Paris +5,90%

