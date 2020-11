Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Restrictions assouplies pour les fêtes de Noël au Royaume-Uni Reuters • 24/11/2020 à 19:24









(Avec accord) LONDRES, 24 novembre (Reuters) - Les quatre nations du Royaume-Uni sont convenues mardi d'assouplir les restrictions dues à l'épidémie de coronavirus pendant les fêtes de Noël pour permettre à trois foyers maximum de se réunir pendant une période de cinq jours. L'Angleterre, l'Ecosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord gèrent séparément leurs mesures sanitaires mais ont décidé d'adopter une approche commune pour les fêtes de fin d'année. Selon leur décision, jusqu'à trois foyers distincts pourront se réunir à domicile entre le 23 et le 27 décembre. Les rassemblements dans des salles des fêtes, des hôtels ou encore des restaurants resteront interdits. Le confinement général au Royaume-Uni sera levé le 2 décembre pour laisser place à des mesures de restriction différenciées selon les régions, a annoncé lundi le Premier ministre Boris Johnson. La cartographie des différentes zones de restriction devrait être communiquée dans le courant de la semaine. Le bilan de l'épidémie de coronavirus au Royaume-Uni, l'un des plus lourds au monde, s'élève à 55.838 morts, sur la base des décès constatés dans les 28 jours suivant un test positif au SARS-CoV-2. (Costas Pitas; version française Dagmarah Mackos et Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.