Respsol: bénéfice ajusté trimestriel en contraction de 48% information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 15:25









(CercleFinance.com) - Repsol annonce avoir dégagé un bénéfice net de 366 ME au premier trimestre, en baisse de 62,2%. En données ajustées, le bénéfice ressort à 651 ME(-48,6%).



' Nous avons atteint nos objectifs annuels, honoré nos engagements envers les actionnaires, rationalisé les investissements et amélioré notre portefeuille d'actifs', ajoute Josu Jon Imaz, directeur général de Repsol.



Le résultat ajusté de l'activité exploration-production (Upstream) s'est élevé à 458 millions d'euros, en hausse de 3,6 %, pour une production de 540 000 barils équivalent pétrole par jour.



L'activité industrielle a généré 131 millions d'euros, affectée par les faibles marges. Le segment Clients a progressé de 2,6 % à 160 millions d'euros.



Depuis janvier, Repsol a annoncé des rotations d'actifs pour environ 700 millions d'euros, visant l'objectif de 2 milliards en 2025.



Au premier trimestre, Repsol a continué de consolider sa solide situation financière. Les liquidités s'élevaient à 8,497 milliards d'euros (y compris les lignes de crédit confirmées non utilisées), soit 2,6 fois les échéances de la dette brute à court terme. La confiance dans la gestion de l'entreprise s'est également manifestée par la récente confirmation des notations de crédit actuelles de Repsol par les principales agences de notation du marché.



Dans ce contexte, Repsol a poursuivi la mise en oeuvre de sa mise à jour stratégique 2024-2027, axée sur une transition énergétique rentable, une rémunération attractive des actionnaires et le maintien de sa solidité financière.







