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ResMed dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels et nomme un nouveau directeur financier
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 00:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Bageshri Banerjee

Le fabricant de dispositifs médicaux ResMed RMD.N a dépassé jeudi les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, grâce à une forte demande pour ses dispositifs médicaux, tout en nommant Aaron Bloomer au poste de directeur financier. La société, dont les appareils phares aident à traiter l'apnée du sommeil, a également minimisé l'impact sur la demande des médicaments amaigrissants à base de GLP-1, de plus en plus populaires . L'obésité augmente souvent les risques de développer une apnée du sommeil, un trouble courant caractérisé par des interruptions répétées de la respiration.

* ResMed a déclaré que son bénéfice ajusté pour le trimestre clos le 31 mars s'élevait à 2,86 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 2,80 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 1,43 milliard de dollars, en hausse de 11 % par rapport à l'année précédente et supérieur aux estimations de Wall Street, qui s'élevaient à 1,42 milliard de dollars.

* ResMed a nié que les médicaments amaigrissants auraient un impact sur la demande pour ses trackers de sommeil.

* "Les GLP-1 et les appareils portables incitent davantage de patients à consulter leur médecin, et nous pensons qu'à terme, cela conduira davantage de patients à rejoindre l'écosystème ResMed", a déclaré Mick Farrell, président-directeur général.

* Par ailleurs, la société a annoncé qu'Aaron Bloomer, anciennement chez Exact Sciences, avait rejoint ResMed en tant que directeur financier, en remplacement de Brett Sandercock.

* Fondée en Australie et désormais basée en Californie, ResMed fabrique des appareils de ventilation en pression positive continue (CPAP) non invasifs, qui aident à traiter l'apnée du sommeil.

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