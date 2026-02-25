Résiliation du contrat de liquidité confié à TSAF en raison d’une liquidité suffisante du marché

Paris, France - 25 février 2026 - 8:00 CET – La société CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES, cotée sur Euronext Growth Paris (code ISIN FR0014007LW0 – Mnémonique ALCBI), informe de la résiliation de son contrat de liquidité confié le 26 novembre 2021 à la société TSAF - Tradition Securities And Futures, dans la mesure où la liquidité du titre sur le marché est désormais jugée suffisante.



La société a procédé, en date du 20 février 2026 après bourse, à la résiliation de ce contrat.



Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une revue régulière des dispositifs d’animation du titre, menée par la société, et tient compte du niveau actuel d’échanges et de volumes constatés sur le marché.