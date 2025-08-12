Resideo Technologies bondit après que Morgan Stanley a relevé sa note à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 août - ** Les actions du fournisseur de solutions pour maisons intelligentes Resideo Technologies REZI.N augmentent de 12,4 % à 30,89 $
** Morgan Stanley relève la note de REZI de "égal-pondéré" à "surpondérer" en raison de la forte performance de la société au deuxième trimestre et de l'annulation de son accord d'indemnisation
** La société de courtage indique que l'annulation de l'accord d'indemnisation complexe et de longue date d'Honeywell a éliminé un obstacle structurel pour les investisseurs et a catalysé une voie claire vers la croissance des bénéfices
** La société de courtage augmente le PT à 35 $, soit une hausse de ~27,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~34,4 % depuis le début de l'année
