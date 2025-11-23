Claire a 39 ans et hésite à investir en cryptomonnaies ou en actions traditionnelles

Claire, 39 ans, est infirmière en profession libérale à Bordeaux. Depuis ses 24 ans, elle a construit sa carrière avec passion et rigueur. Grâce à une gestion attentive de ses finances, elle a réussi à mettre de côté 50.000 euros. Aujourd’hui, ce capital est réparti entre:

Son livret A,

Un contrat d’assurance-vie en fonds euros,

Quelques lignes d’actions: via un PEA. Elle détient principalement des ETF diversifiés sur les marchés européens et américains.

Claire a toujours privilégié la sécurité: ses placements traditionnels lui permettent de conserver son capital tout en obtenant un rendement régulier, mais assez modeste. Depuis quelques mois, Claire se demande comment viser une rentabilité plus élevée, capable de faire fructifier son épargne plus rapidement. Elle se sent prête à prendre plus de risques. Elle a beaucoup entendu parler des cryptomonnaies et de leurs promesses de gains spectaculaires. bitcoin , ethereum et d’autres actifs numériques piquent sa curiosité. Elle a conscience des possibles chutes vertigineuses de ces produits.

Pour autant, elle a vraiment le sentiment que le marché des cryptomonnaies a gagné en crédibilité et en maturité. Claire s’interroge: cette dynamique est-elle durable? Elle souhaite en avoir le cœur net, avant d’oser y placer une partie de ses économies.

A savoir Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques décentralisées, basées sur la technologie blockchain. Cette dernière permet de sécuriser et tracer toutes les transactions sans passer par une autorité centrale, comme une banque. La première d’entre elles est le Bitcoin. Elle a été créée en 2009 par un mystérieux inventeur sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Depuis, le marché s’est considérablement élargi, notamment avec l’apparition d’Ethereum en 2015, introduisant les «smart contracts» et ouvert la voie à des applications décentralisées (DeFi, NFT, finance, jeux…).

Cryptomonnaies: des rendements potentiels élevés… et volatiles

Le potentiel de rendement des cryptomonnaies est l’un des éléments attirant le plus les investisseurs comme Claire. Depuis la création du Bitcoin en 2009, le marché connaît des performances exceptionnelles. À titre d’exemple, un investissement de 1000 dollars en Bitcoin en octobre 2010 (un bitcoin cotait alors 0,15 dollar) vaut aujourd’hui plus de 700 millions de dollars (le bitcoin oscille autour des 110.000 dollars). Cette performance historique illustre la croissance pouvant être offerte par les crypto-monnaies sur le long terme, supérieure à celle des actions traditionnelles ou des fonds classiques.

Cependant, ce potentiel s’accompagne d’une volatilité extrême. Le Bitcoin a connu de multiples cycles de hausse et de baisse. Après avoir atteint près de 20.000 dollars fin 2017, il est retombé à environ 3000 dollars un an plus tard. En 2022, il est passé de 68.000 dollars à moins de 25.000 dollars en quelques mois. Ces fluctuations peuvent générer des gains importants, mais aussi des pertes considérables.

Pour Claire, cet exemple illustre la puissance des cryptomonnaies. Il montre aussi l’importance de faire preuve de prudence. Claire mesure à quel point investir dans ces actifs exige avant tout une forte résistance au risque. Elle doit accepter l’idée d’une perte potentielle de son investissement.

A retenir Les cryptomonnaies s’adressent aux investisseurs tolérant les pertes et capables de garder une vision de long terme. L’investissement en cryptomonnaies nécessite patience, sang-froid et constance, face à de potentielles turbulences.

Le marché des cryptomonnaies est de plus en plus mature

Les variations marquées des cryptomonnaies entretiennent la perception d’un placement réservé aux profils spéculatifs. Toutefois, aujourd’hui, le marché montre des signes de maturité. Les volumes échangés augmentent régulièrement et des infrastructures plus robustes sécurisent les transactions et le stockage des actifs numériques.

En outre, davantage de grandes institutions financières, fonds d’investissement et entreprises technologiques investissent dans les cryptomonnaies ou utilisent la blockchain pour leurs services. Cela confère une crédibilité à ces actifs. Certains pays, comme la Suisse, Singapour, l’union européenne et les Etats-Unis, commencent même à explorer des cadres réglementaires clairs pour encadrer leur usage. Cette évolution rend le marché des cryptomonnaies plus accessible aux investisseurs particuliers souhaitant diversifier leur portefeuille.

Sur le plan prospectif, plusieurs facteurs peuvent soutenir la croissance des cryptomonnaies: adoption croissante par les institutions financières, développement de nouvelles applications (DeFi, NFT, blockchain pour la supply chain), et réglementation progressive offrant plus de sécurité juridique aux investisseurs. Selon plusieurs experts, les cryptomonnaies peuvent continuer à offrir des rendements importants. De plus, un marché plus mûr et un investissement institutionnel renforcé peuvent amoindrir leur volatilité.

Claire se pose des questions sur les cryptomonnaies

Claire observe les évolutions contextuelles et réglementaires avec attention. Les cryptomonnaies, autrefois considérées comme un terrain purement spéculatif, semblent désormais offrir des opportunités encadrées et sérieuses. Cependant, la volatilité reste un facteur incontournable.

Avant tout investissement, Claire doit se poser les bonnes questions sur son profil:

- Quelle est sa tolérance au risque? Si elle refuse l’idée d’une perte en capital importante, les cryptomonnaies devraient rester minoritaires dans son portefeuille.

- Quel est son horizon d’investissement? Cela peut-être dans 5 ans, 10 ans ou plus. Plus son horizon est long, plus les fluctuations des cryptomonnaies peuvent être absorbées.

- Quels sont ses objectifs financiers? Cherche-t-elle une croissance maximale, une sécurité du capital, ou un compromis entre les deux?

Claire est plutôt prudente dans ses choix d’investissements, mais elle a envie de passer un cap. Son cabinet d’infirmière libérale tourne bien, ses charges sont maîtrisées et elle s’est constitué un matelas de sécurité suffisant pour parer aux imprévus. En relisant ses relevés, Claire mesure combien son contrat a un faible rendement: 2,5% par an, à peine au-dessus de l’inflation. Ses ETF progressent, mais sans éclat. Claire veut davantage de dynamisme dans son portefeuille, à condition de rester dans une logique maîtrisée.

Son objectif est de faire fructifier son capital à moyen et long terme pour préparer des projets concrets. Claire souhaite acheter un appartement plus spacieux, financer un tour du monde dans quelques années et, surtout, s’assurer une retraite confortable.

Le profil investisseur de Claire est défini par ses envies, besoins et objectifs

En affinant sa réflexion, Claire se fixe trois priorités:

Elle se donne un horizon d’investissement de 10 ans. D’ici là, elle peut se passer du capital investi. Elle peut donc accepter les aléas du marché. Sa stratégie se précise: un portefeuille équilibré entre sécurité et performance, où les cryptomonnaies ne sont pas un choix spéculatif mais un complément réfléchi.

L’arbitrage final de Claire

Claire connaît désormais son profil investisseur: elle se situe entre prudent et modéré. Elle veut à la fois protéger une partie de son épargne et s’exposer à davantage de performance, en acceptant une part de volatilité.

Elle a aussi compris qu’au sein même de cette répartition 60% sécurisé / 40% risqué, la diversification interne demeure une clé de réussite à long terme. Ainsi elle retient cela:

Pour les actions et OPCVM: il est pertinent de varier les zones géographiques (Europe, Amérique du Nord, Asie), les secteurs (technologie, santé, consommation courante, infrastructures) et les types d’actifs (actions vs obligations). Cette diversification permet d’amortir les chocs liés à une région ou à un secteur en particulier.

Pour les crypto-monnaies: il est important de se concentrer sur des valeurs établies comme Bitcoin et Ethereum et de limiter l’exposition aux altcoins plus spéculatifs.

Claire choisit finalement de répartir son capital de 50.000 euros de la manière suivante:

- 35.000 euros en placements traditionnels:

500 euros sur un fonds indiciel européen, pour profiter de la croissance des grandes entreprises du continent.

500 euros sur un fonds indiciel américain, exposé aux leaders technologiques et industriels des États-Unis.

000 euros sur un OPCVM obligataire, qui offre une stabilité relative et amortit les phases de baisse des marchés actions.

- 15.000 euros en cryptomonnaies:

000 euros en Bitcoin, considéré comme la «valeur refuge» du marché cryptomonnaies, souvent perçu comme l’or numérique.

5000 euros en Ethereum, dont la technologie de contrats intelligents soutient de nombreux projets de finance décentralisée et d’applications Web3.

Cette répartition permet à Claire de capter une part du potentiel de croissance des cryptomonnaies tout en sécurisant l’essentiel de son capital grâce à des supports plus stables et encadrés. En cas de forte volatilité sur les cryptomonnaies, son portefeuille reste équilibré.

Les stratégies complémentaires de Claire

Pour maîtriser les risques et maximiser ses options de croissance , Claire met en place quelques règles simples:

Investir progressivement: au lieu de placer ses 50.000 euros en une seul fois , elle choisit un investissement par paliers, par exemple 5000 euros par mois. Cela l’aide à lisser les points d’entrée et à éviter le mauvais timing de marché.

Mettre en place des stop-loss et alertes: pour ses investissements cryptomonnaies, elle définit un seuil de perte maximal (par exemple -20%) pour anticiper les pertes et garder le contrôle.





pour ses investissements cryptomonnaies, elle définit un seuil de perte maximal (par exemple -20%) pour anticiper les pertes et garder le contrôle. Rééquilibrer son portefeuille régulièrement: tous les 6 à 12 mois, Claire réévalue sa répartition. Si les cryptos ont trop monté ou trop baissé, elle ajuste pour rester alignée avec son profil de risque et son horizon de 10 ans.

Conclusion: une approche progressive et adaptée

Le choix entre cryptomonnaies et actions traditionnelles n’est pas binaire. Pour Claire, la clé est de comprendre son profil de risque, de diversifier ses placements et d’adopter une stratégie progressive. Les actions et OPCVM restent le socle stable, tandis qu’une exposition modérée aux cryptomonnaies peut apporter un potentiel de rendement supplémentaire, sans mettre en péril l’épargne. L’important est de rester alignée avec ses objectifs financiers et sa tolérance au risque, et de réévaluer périodiquement son portefeuille face aux évolutions des marchés.