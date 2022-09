Réserve fédérale américaine : Powell adopte un ton plus dur qu'attendu

L'hebdo des marchés d'Amundi

Politiques monétaires des banques centrales, repli des marchés d'actions mondiaux, augmentation des prix à la production en Allemagne… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

La Fed a tenu son comité de politique monétaire le 21 septembre et a relevé ses taux de 75 points de base (pb), pour les porter à 3-3,25%. C'est là la troisième hausse consécutive de 75 pb et la cinquième hausse de taux en 2022. Cela signifie que la banque centrale a relevé ses taux de 3 points de pourcentage (pp) cette année, donnant clairement la priorité à son objectif de maîtrise de l'inflation, quand bien même cela nuirait à la croissance économique.

Les « dots » médians (estimations concernant l'évolution des taux d'intérêt) ont été fortement revus à la hausse, à 4,375% en fin 2022 contre 3,375% attendus en juin et à 4,625% à fin 2023 contre 3,875% précédemment. Les prévisions de la Fed ont également été sensiblement remaniées. Les projections de croissance ont été revues à la baisse (de 1,7% à 0,2% en 2022, de 1,7% à 1,2% en 2023 et de 1,9% à 1,7% en 2024), contrairement à l'inflation (indice PCE -dépenses de consommation courante- sous-jacent révisé à la hausse de 4,3% à 4,5% en 2022, de 2,7% à 3,1% en 2023, inchangé à 2,3% en 2024) et au chômage (de 3,7% à 3,8% en 2022, de 3,9% à 4,4% en 2023 et de 4,1% à 4,4% en 2024). Lors de sa conférence de presse, le président de la Fed Jerome Powell a adopté un ton plus dur qu'attendu, indiquant clairement qu'il souhaitait faire passer les taux en territoire restrictif afin d'endiguer la hausse des prix. Tout en restant dans sa logique du « quoi qu'il en coûte » pour l'inflation, M. Powell a également insisté sur l'incertitude quant à la durée de la hausse et au taux final anticipé par la Fed.

Il s'en est suivi une perte d'appétit pour le risque avec un repli des marchés d'actions sur fond d'inquiétudes pour la croissance et une hausse du dollar dans un mouvement de fuite vers la qualité. Par ailleurs, la courbe des rendements s'est inversée, le rendement des obligations à 2 ans, sensibles à la politique monétaire, ayant augmenté, et les rendements à 10 ans ayant légèrement diminué. Nous conservons une position prudente sur les actifs risqués en privilégiant la qualité tant pour les actions que pour le crédit et avec un accent particulier sur la liquidité et les bilans. En ce qui concerne la duration, nous pensons que les obligations d'État pourraient offrir une certaine protection dans un contexte de hausse du risque d'« atterrissage brutal ». Nous restons quasiment neutres avec un positionnement tactique agile.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.