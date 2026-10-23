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REPUBLIÉ-Les dépenses consacrées aux centres de données devraient plus que doubler pour atteindre 2 100 milliards de dollars d'ici 2028, selon la BofA
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 17:09

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction visant à ajouter la source dans le titre)

Les dépenses mondiales consacrées aux centres de données devraient atteindre 1 000 milliards de dollars en 2026 et plus que doubler pour atteindre 2 100 milliards de dollars d’ici 2028, selon les estimations publiées vendredi par BofA Global Research dans une note, sous l’effet de la demande croissante et du développement des services d’intelligence artificielle.

Les dépenses liées aux centres de données constituent une source de revenus en forte croissance pour les entreprises industrielles qui fabriquent des générateurs , des équipements de construction , des appareillages de commutation et des refroidisseurs.

Voici les détails

* Le marché des centres de données, évalué à 275 milliards de dollars en 2022, pourrait atteindre 2 930 milliards de dollars d’ici 2030, selon BofA

* L’IA devrait être le moteur de cette expansion, qui, selon la banque d’affaires, entraînera un TCAC de 37 % à l’échelle du marché entre 2025 et 2030, a-t-elle précisé

* Les fabricants de puces et les développeurs de serveurs comptent parmi les principaux bénéficiaires du développement des centres de données alimenté par l’IA, en particulier aux États-Unis

* BofA estime les coûts de construction des centres de données à 49 millions de dollars par mégawatt, les dépenses liées aux technologies de l’information représentant 78 % du total des dépenses

* Les « néoclouds », ou centres de données axés sur l’IA, coûtent environ 57 millions de dollars par mégawatt, mais bénéficient d’un encombrement moindre que leurs homologues traditionnels

* La société de courtage estime que les serveurs constituent le poste le plus coûteux, avec 31,4 millions de dollars par mégawatt, et que les réseaux occupent la deuxième place, avec 4,8 millions de dollars par mégawatt

* La plupart des autres fonctions – appareillage de commutation , distribution électrique, générateurs, alimentation de secours, refroidisseurs et systèmes de refroidissement – coûtent entre 100 000 et 1,1 million de dollars par mégawatt

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/10/2026 à 17:09:47.

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