REPUBLIÉ - DOSSIER EXPLICATIF-Pourquoi un phénomène El Niño particulièrement intense rend les matières premières tropicales extrêmement vulnérables

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* Selon la NOAA, El Niño est arrivé et il y a 63 % de chances qu'il s'agisse d'un épisode très intense

* Selon une société d'investissement, chaque épisode El Niño intense survenu au cours des 55 dernières années a entraîné une baisse de la production de cacao

* Selon Citi, la sécheresse au Vietnam et en Indonésie pourrait réduire considérablement les rendements de café robusta

par Marcelo Teixeira et May Angel

Les prévisionnistes mondiaux estiment qu’un phénomène El Niño de forte intensité a de plus en plus de chances de se développer au cours du second semestre, entraînant une hausse des températures, perturbant les précipitations et faisant peser des risques sur les cultures à travers le monde.

Qu’est-ce qu’El Niño et pourquoi les matières premières cultivées dans les régions tropicales, appelées "matières premières agricoles", y sont-elles particulièrement exposées?

EL NIÑO

El Niño est un réchauffement périodique des températures de surface de la mer dans l’est du Pacifique, provoqué par un affaiblissement des alizés. Ce phénomène se produit naturellement tous les deux à sept ans et dure généralement entre neuf et douze mois.

Ce phénomène entraîne généralement une hausse des températures à l’échelle mondiale , des sécheresses dans des régions telles que l’Asie du Sud et du Sud-Est, l’Australie et l’Afrique australe, ainsi que de fortes précipitations dans d’autres régions, notamment le sud de l’Amérique du Sud et des États-Unis.

L’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) a annoncé l’arrivée d’El Niño la semaine dernière. Elle a par ailleurs indiqué que ce phénomène climatique devrait s’intensifier, avec une probabilité de 63 % qu’un "super El Niño" très puissant se produise d’ici 2027.

La sécheresse, la chaleur ou les pluies excessives provoquées par El Niño constituent un coup dur pour les agriculteurs, déjà aux prises cette année avec la flambée des prix des engrais et du diesel, provoquée par la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Les matières premières agricoles ont systématiquement enregistré de fortes hausses de prix lors des précédents épisodes d’El Niño.

CACAO

Selon la société d’investissement WisdomTree, chaque épisode El Niño intense des 55 dernières années a entraîné une baisse de la production de cacao.

Lors du dernier El Niño, qui s’est étendu de mi-2023 à mi-2024 et a été qualifié de modéré à fort, l’Afrique de l’Ouest, premier producteur mondial, a d’abord été touchée par des précipitations deux fois supérieures à la normale, ce qui a exposé les cacaoyers à une maladie fongique.

En 2024, la situation météorologique s’est inversée et l’Afrique de l’Ouest a été frappée par une chaleur intense et par des vents d’harmattan exceptionnellement secs et violents pour la saison, ce qui a provoqué la chute des fleurs des cacaoyers déjà affaiblis par la maladie.

"Tout le monde pense qu’El Niño n’est associé qu’à des sécheresses en Afrique de l’Ouest. Ce n’est pas nécessairement vrai. En raison du changement climatique… il en résulte parfois, (,), un excès (de précipitations initiales). À l’heure actuelle, c’est ma plus grande préoccupation", a déclaré Jim Roemer, du cabinet de conseil Best Weather.

Environ la moitié de la production mondiale de cacao provient de la Côte d’Ivoire et du Ghana, respectivement premier et deuxième producteurs mondiaux. L’Équateur, troisième producteur mondial, connaît généralement des précipitations excessives lors des épisodes El Niño.

Les prix du cacao CCc1 ont presque triplé en 2024 après l’échec de la récolte en Afrique de l’Ouest. Ils ont atteint des niveaux records supérieurs à 12.000 dollars la tonne métrique fin 2024, rendant cet ingrédient du chocolat plus cher que de nombreux métaux industriels.

CAFÉ

El Niño est particulièrement problématique pour le café robusta, car il entraîne généralement une hausse des températures et une baisse des précipitations au Vietnam, premier producteur mondial, et en Indonésie, troisième producteur mondial, à partir du milieu de l’année.

Ces conditions météorologiques défavorables touchent ces deux pays, qui représentent ensemble environ 50 % de la production mondiale de robusta, pendant la phase de développement des cultures. Leurs effets se font ensuite sentir à partir du quatrième trimestre, pendant la récolte.

"La sécheresse au Vietnam et en Indonésie pourrait réduire considérablement les rendements du café robusta", ont déclaré les analystes de Citi.

En ce qui concerne le café arabica, dont près de la moitié est cultivée au Brésil, l’impact d’El Niño est plus nuancé.

Carlos Santana, directeur commercial d’EISA, filiale du négociant ECOM, a indiqué qu’El Niño pourrait dans un premier temps avoir un effet positif sur la récolte que le Brésil est en train de mener, car des températures plus élevées pourraient empêcher les gelées hivernales néfastes.

À plus long terme, cependant, El Niño apporte généralement sécheresse et chaleur dans les régions caféières du Brésil au quatrième trimestre, au moment où la prochaine récolte se développe, ce qui devrait nuire à la production en 2027.

SUCRE

En ce qui concerne le sucre, l’une des matières premières agricoles les plus échangées, El Niño entraîne généralement des précipitations excessives au cours du second semestre, ce qui peut perturber et réduire la qualité de la récolte au Brésil, premier producteur mondial.

En Inde, deuxième producteur mondial de sucre, et en Thaïlande, deuxième exportateur mondial, ce phénomène climatique réduit en revanche généralement les précipitations pendant la mousson d’été.

L’Inde s’attend à ce que la mousson de 2026 apporte les précipitations les plus faibles depuis 11 ans , les averses pendant la période de développement des cultures, de juin à septembre, devant s’élever à 90 % de la moyenne.

Carlos de Mello, responsable du secteur du sucre chez le courtier Hedgepoint, estime que même un phénomène El Niño modéré pourrait réduire la production indienne d’environ 1 million de tonnes métriques.

À plus long terme, les précipitations supérieures à la moyenne qu’El Niño apporte généralement aux régions sucrières du Brésil pourraient favoriser la récolte de l’année prochaine.

M. de Mello, de Hedgepoint, a déclaré que, dans l’ensemble, il était "difficile d’envisager un scénario haussier avec El Niño" en raison de ses avantages potentiels pour la récolte de sucre brésilienne de 2027.

Le Brésil représente environ la moitié des exportations mondiales de sucre.