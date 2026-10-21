REPUBLIÉ - COMMUNIQUÉ-Tim va collaborer avec Nvidia afin de proposer des fonctionnalités avancées pour le développement et le déploiement d'applications d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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Telecom Italia SpA TLIT.MI :

* TIM S'ASSOCIE À NVIDIA POUR FOURNIR DES FONCTIONNALITÉS DE POINTE VISANT À DÉVELOPPER ET À DÉPLOYER DES APPLICATIONS D'IA

* LA PLATEFORME D'IA, DÉVELOPPÉE PAR TIM ENTERPRISE ET HÉBERGÉE EN ITALIE, INTÉGRERA LE CLOUD CENTRALISÉ ET L'INFRASTRUCTURE DE PÉRIPHÉRIE DISTRIBUÉE DU GROUPE À L'INFRASTRUCTURE D'IA FULL-STACK DE NVIDIA

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