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Republic Bancorp recule après avoir manqué ses objectifs de bénéfices au troisième trimestre
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 19:24

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** L'action de Republic Bancorp ( RBCAA.O ), établissement bancaire régional basé dans le Kentucky, recule de 1,4 % à90,90 dollars en après-midi

** La banque affiche un bénéfice par action ajusté de 1,59 dollar au troisième trimestre, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,66 dollar, selon les données compilées par LSEG

** Les provisions pour pertes sur créances ont augmenté par rapport à l'année précédente, reflétant en grande partie la croissance du portefeuille de prêts de la banque

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre avait progressé d'environ 31 % depuis le début de l'année

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