Repsol: résultat net de 1,42 MdE au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 12:45

(CercleFinance.com) - Repsol a enregistré un résultat net de 1,42 milliard d'euros au premier semestre 2023.



' Ce résultat a été porté par l'augmentation de la production, la gestion intégrée du système de raffinage en Espagne et les progrès réalisés dans l'acquisition et la fidélisation de la clientèle ' indique le groupe.



Entre janvier et juin, les marges du raffineur ont chuté de 29 %, les prix du pétrole brut Brent de 26 % et le gaz de référence américain, le Henry Hub, de 54 %.



Sur cette même période, Repsol a investi 3,047 milliards d'euros, principalement en Espagne et aux États-Unis. En 2023, l'entreprise consacrera 35 % de ses investissements à des projets bas carbone.



Repsol a versé un dividende final de 0,35 euro brut par action en juillet. Avec celui versé en janvier, cela porte le dividende en espèces de l'année à 0,70 E brut par action, soit 11% de plus que l'année précédente.



Le groupe a également approuvé hier une nouvelle réduction de capital par le rachat de 60 millions d'actions propres, en plus des 50 millions d'actions déjà rachetées en juin.