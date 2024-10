Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Repsol: livraison de bio-GNL en Espagne à Brittany Ferries information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 12:24









(CercleFinance.com) - Repsol a annoncé avoir commencé à fournir du biométhane liquéfié (bio-GNL) aux navires de Brittany Ferries, Salamanca et Santoña, au terminal de ravitaillement en GNL de Santander, en Espagne.



Ce test, qui consiste à livrer trois chargements de 60 tonnes de bio-GNL, marque la première fourniture de ce type en Espagne et souligne l'engagement des deux entreprises en faveur des carburants renouvelables et de la décarbonisation du transport maritime.



Le bio-GNL, produit à partir de déchets agricoles et ménagers dans la première installation de bio-GNL d'Espagne, peut réduire les émissions de CO2 de plus de 100 % par rapport au GNL conventionnel, sans nécessiter de modifications des moteurs.





