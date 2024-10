Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Repsol: lance Nexa 100%, un bio-diesel 100% renouvelable information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 12:33









(CercleFinance.com) - Repsol annonce le lancement de Nexa 100% Renewable Diesel, un carburant premium conçu pour tous les moteurs diesel, disponible dans ses stations-service.



Selon Repsol, ce diesel renouvelable, produit à partir de déchets organiques, permet de réduire les émissions nettes de CO2 jusqu'à 90% par rapport au carburant minéral, grâce à une formulation unique qui optimise la performance et prolonge la durée de vie des moteurs.



Actuellement, Repsol fournit ce carburant à plus de 580 stations en Espagne et au Portugal, avec l'objectif d'atteindre 600 stations d'ici la fin de l'année et 1 500 d'ici 2025.







Valeurs associées REPSOL 11,82 EUR Sibe +0,13%