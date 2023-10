Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Repsol: lance la production de l'hydrogène à Petronor information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 16:41









(CercleFinance.com) - Repsol a annoncé le début de la production de l'hydrogène renouvelable dans son centre industriel Petronor (Biscaye, Espagne).



L'électrolyseur de 2,5 MW peut générer 350 tonnes par an d'hydrogène renouvelable à usage industriel.



L'hydrogène renouvelable est également utilisé dans la plateforme logistique du parc technologique Abanto Zierbana, situé à 1,5 kilomètre de Muskiz, pour alimenter les bus et les transports.



Petronor accueillera deux électrolyseurs supplémentaires, d'une capacité de 10 MW et 100 MW, dans les années à venir.



Repsol installera des électrolyseurs comme levier de décarbonation à proximité de ses quatre autres grands centres industriels en Espagne.





Valeurs associées REPSOL Sibe +2.35%