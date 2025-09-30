Repsol lance la production au champ Leon-Castile dans le Golfe du Mexique
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 10:21
La production est traitée par l'unité flottante Salamanca (FPU), première infrastructure réaménagée du Golfe, permettant une réduction de 87% des émissions par rapport à une nouvelle installation. L'unité affiche une capacité initiale de 60 000 barils/jour et 40 millions de pieds cubes de gaz/jour.
David Ramos, directeur de l'unité Golfe d'Amérique, souligne une 'étape clé pour fournir une énergie sûre et abordable', ajoutant que ce projet illustre la stratégie de Repsol de valoriser les bassins établis.
Repsol détient 50% de Leon, 35,62% de Castile et 2,5% de Salamanca. Aux États-Unis, la société exploite aussi des actifs en Alaska, Texas et Pennsylvanie, ainsi que plus de 200 000 acres en exploration, tout en développant un projet de captage de carbone offshore Texas.
