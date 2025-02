Repsol: l'UE approuve l'acquisition conjointe de BISA information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 13:00









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de BISA par Repsol, toutes deux basées en Espagne, et Bunge, basée en Suisse.



L'opération concerne principalement la transformation des graines oléagineuses et la production de biodiesel.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur la concurrence sur les marchés où les entreprises sont actives.





