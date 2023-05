Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Repsol: démarre son premier projet solaire au Chili information fournie par Cercle Finance • 24/05/2023 à 16:42









(CercleFinance.com) - Repsol Ibereólica Renovables Chili, une société détenue à 50 % par Repsol et le groupe Ibereólica Renovables, a commencé à produire de l'électricité à partir de son premier projet solaire dans le pays andin avec le démarrage de la centrale photovoltaïque d'Elena au Chili, qui aura une capacité totale installée allant jusqu'à 596 MW.



Une fois pleinement opérationnelle, la centrale photovoltaïque d'Elena générera suffisamment d'énergie renouvelable pour alimenter plus de 554 000 foyers chiliens et empêchera l'émission d'environ 1,19 million de tonnes de CO2 dans l'atmosphère.



João Paulo Costeira, directeur général exécutif de Repsol pour la production à faible émission de carbone, a déclaré : ' Le Chili nous offre un grand potentiel de développement d'actifs et contribuera à nous permettre d'atteindre notre objectif de 6 000 MW en exploitation d'ici 2025. '



Le portefeuille de projets de Repsol Ibereólica Renovables Chili dans le pays compte environ 1 800 MW d'actifs en exploitation, en construction ou en phases avancées de développement, qui devraient entrer en service avant 2026 et avec le potentiel de dépasser 2 600 MW en 2030.





