Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Repsol: dans le rouge sur une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 16/09/2024 à 14:02









(CercleFinance.com) - Repsol recule de près de 2% et sous-performe ainsi la tendance à Madrid, sur fond d'une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre' sur l'action du groupe énergétique, avec un objectif de cours ramené de 17 à 11,5 euros.



'La baisse des marges de raffinage, des prix du pétrole et du gaz aux Etats-Unis conduisent à d'importantes réductions de BPA', explique le broker, qui voit donc un risque de baisse des attentes pour Repsol dans ce contexte jugé 'plus difficile'.





Valeurs associées REPSOL 11,74 EUR Sibe -0,09%