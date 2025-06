Repsol: cession des parts dans un projet gazier en Indonésie information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 14:26









(CercleFinance.com) - La compagnie énergétique espagnole Repsol a annoncé jeudi la signature d'un accord portant sur la cession de sa participation de 24% dans un bloc gazier indonésien pour un montant de 425 millions de dollars.



Situé sur l'île de Sumatra, le champ terrestre baptisé 'Corridor' est opéré par Medco Energi, qui en détient déjà 46%. Le solde de 30% des parts est détenu par la société publique Pertamina.



En 2024, le bloc a produit environ 19.000 barils équivalents pétrole par jour pour Repsol, soit l'équivalent près de 3% de sa production mondiale.



Dans un communiqué, le groupe explique que l'opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de rotation d'actifs visant à optimiser son portefeuille en amont et à recentrer ses investissements sur des actifs à plus forte rentabilité et génération de trésorerie.



Le produit de la vente va lui permettre de financer une partie de son cycle d'investissement actuel dans l'exploration-production, tout en allégeant sa dette nette d'environ 350 millions de dollars.



La finalisation de la transaction est attendue au cours du troisième trimestre.





Valeurs associées REPSOL 12,4050 EUR Sibe -0,64%