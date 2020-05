Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Reprise des messes publiques en Italie et au Vatican Reuters • 18/05/2020 à 15:45









CITE DU VATICAN, 18 mai (Reuters) - Le pape François a célébré une messe ce lundi à la basilique Saint-Pierre pour la première fois après deux mois de confinement dans un pays où la tradition catholique reste solidement ancrée. La célébration s'est déroulée tôt ce lundi, en privé, dans la chapelle où a été inhumé le pape Jean-Paul II et dont le Vatican commémorait la naissance, il y a 100 ans. Nettoyée de fond en comble vendredi, la basilique a ensuite ouvert ses portes aux fidèles qui ont pu assister aux offices célébrés de part et d'autre du bâtiment. A l'entrée, plusieurs panneaux rédigés en anglais et en italien rappellent aux fidèles qu'ils doivent se tenir éloignés les uns des autres d'une distance minimum de 1,50 mètre, porter des masques et désinfecter leurs mains. Hors du Vatican, toutes les églises de la péninsule ont été autorisées à rouvrir dans le respect d'un protocole strict, fruit de discussions entre le clergé et le gouvernement. Les fidèles devront porter des masques, obligation dont les prêtres seront dispensés jusqu'au moment où ils distribueront l'eucharistie. Ils devront alors avoir le visage protégé et les mains gantées et l'hostie devra être reçue dans les mains et non dans la bouche. "S'il vous plaît, respectons les règles, les prescriptions qui nous sont données, pour préserver ainsi la santé de chacun et de la population", a demandé dimanche le pape François aux catholiques italiens. Un journaliste italien a toutefois constaté qu'un des prêtres présents lundi dans la basilique ne portait pas de masque et qu'il n'avait pas non plus revêtu de gants lors de l'eucharistie. (Philip Pullella, Nicolas Delame pour la version française)

