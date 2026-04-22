Reprise des livraisons de pétrole russe vers l'Europe via l'oléoduc Droujba

(Actualisé tout du long)

Du pétrole russe a recommencé à circuler mercredi dans la section ukrainienne de l'oléoduc Droujba, ont indiqué des responsables, après une interruption de plusieurs mois liée à une attaque qui a endommagé cette infrastructure, parmi les plus sensibles politiquement en Europe.

Fin janvier, une frappe de drone attribuée par l'Ukraine à la Russie a provoqué d'importants dommages sur l'oléoduc et interrompu les livraisons de pétrole russe vers la Hongrie et la Slovaquie, provoquant la colère des deux pays encore très dépendants des importations d'hydrocarbures en provenance de Russie.

Le Premier ministre hongrois sortant, Viktor Orban, et le gouvernement slovaque ont accusé l'Ukraine de retarder les réparations, ce que Kyiv a nié. En réponse, Viktor Orban a bloqué un prêt de 90 milliards d'euros promis en décembre dernier par l'Union européenne (UE) à l'Ukraine.

Mardi, le président ukrainien Volodomir Zelensky a indiqué que l'oléoduc Droujba était prêt à reprendre ses activités et lié cette reprise au déblocage du prêt européen.

Outre le redémarrage des livraisons de pétrole russe, la défaite sévère de Viktor Orban aux élections législatives du 12 avril et son prochain remplacement par le pro-européen Peter Magyar ouvrent la voie à l'adoption par l'UE de ce prêt.

Les ambassadeurs des pays membres du bloc européen l'ont approuvé mercredi et la décision doit être envoyée aux gouvernements des Vingt-Sept en vue de leur validation définitive dans les 24 heures.

REPRISE DU POMPAGE

Mercredi, le groupe pétrolier hongrois MOL MOLB.BU a déclaré que l'Ukraine l'avait informé de la reprise des livraisons de brut russe via l'oléoduc Droujba.

"MOL s'attend à ce que les premières livraisons de pétrole brut, suite à la remise en service de la section ukrainienne du réseau d'oléoducs, arrivent en Hongrie et en Slovaquie d'ici demain au plus tard", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le pompage a commencé à 12h35 (09h35 GMT), a indiqué une source du secteur, sous couvert d'anonymat car non autorisée à s'exprimer publiquement.

La capacité de Droujba, qui signifie "amitié" en russe, est de 1,2 million à 1,4 million de barils par jour, avec la possibilité d'augmenter jusqu'à deux millions de barils par jour. Les flux ont toutefois chuté à une fraction minime de ce volume en raison des sanctions occidentales ainsi que des perturbations répétées causées par des attaques de drones.

(Reportage Pavel Polityuk, Anna Pruchnicka, Krisztina Than, Jan Lopatka, Julia Payne, Bart Meijer, Lili Bayer; rédigé par Jan Strupczewski et Ingrid Melander; Mara Vilcu pour la version francaise, édité par Blandine Hénault)