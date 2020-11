Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Reprise de la construction du gazoduc Nord Stream 2 en mer Baltique Reuters • 28/11/2020 à 23:25









VARSOVIE, 28 novembre (Reuters) - Le projet de construction du gazoduc Nord Stream 2, qui doit traverser la mer Baltique pour acheminer du gaz naturel russe vers l'Europe, devrait reprendre sur un tronçon de 2,6 kilomètres, ont fait savoir samedi les gestionnaires du projet. La construction du gazoduc développé par le géant russe Gazprom GAZP.MM , d'une longueur totale de 1.230 kilomètres, est pratiquement achevée; seul un tronçon de 120 kilomètres dans les eaux danoises reste à assembler. Les travaux avaient été interrompus en décembre dernier, le groupe helvético-néerlandais Allseas, spécialisé dans les travaux sous-marins, ayant suspendu ses activités en raison de sanctions prises par les Etats-Unis à l'encontre des entreprises prenant part au projet. Les Etats-Unis craignent que le gazoduc n'accroisse la dépendance des pays européens envers la Russie, augmentant l'influence de cette dernière. Les gestionnaires de Nord Stream 2 ont précisé par communiqué que le nom du navire en charge des opérations serait précisé à une date ultérieure. Ils n'ont pas précisé la date de la fin des travaux. Ils n'ont pas dit non plus comment les autres tronçons du gazoduc seraient posés. Cette annonce intervient trois semaines après la défaite de Donald Trump aux élections présidentielles. Le président américain, qui a perdu contre Joe Biden, était fermement opposé à ce projet de près de 10 milliards d'euros. Gazprom est le chef de file de Nord Stream 2 mais la moitié des financements est apportée par les allemands Uniper UN01.DE et Wintershall, l'anglo-néerlandais Shell RDSa.L , l'autrichien OMV OMVV.VI et le français Engie ENGIE.PA . (Vladimir Soldatkin, version française Caroline Pailliez)

