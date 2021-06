Reprise complète de la production du site d'Amiens le 14 juin

Un niveau de production à 100% dans les jours suivants

Reprise progressive des livraisons à nos clients



Clermont-Ferrand, le 11 juin 2021 - (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), spécialisée dans la conception, le développement et l'industrialisation de bioprocédés écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, confirme la reprise comme prévu de toutes les productions de l'usine d'Amiens le lundi 14 juin, notamment celles nécessitant de l'acide chlorhydrique.

Les travaux de mises en place de la solution provisoire de stockage limité d'acide chlorhydrique se sont achevés le 9 juin. Tout au long de cette période de travaux, les équipes de la DREAL de la Somme ont été tenues informées de leur avancement pour évaluer le niveau de sécurité et les conditions de reprises qu'elles avaient fixées, permettant à la Préfecture d'acter officiellement ce vendredi matin la réutilisation de l'acide chlorhydrique sur le site.

« Je félicite les équipes qui se sont fortement investies et qui ont travaillé vite et bien pour que cette solution provisoire voie le jour dans le respect des conditions de sécurité requises. Je tiens à remercier les équipes de la DREAL de la Somme qui ont su accorder toute l'importance nécessaire à ce dossier pour tenir ce calendrier, sans rien céder aux exigences de sécurité et permettant à la Préfecture d'acter officiellement la réutilisation de l'acide chlorhydrique sur le site.