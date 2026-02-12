Reprise au petit trot programmée à Wall Street
Selon les futures sur indices, les trois grands indices new-yorkais devraient progresser entre 0,20 et 0,30% en début de séance.
En Europe, la tendance est globalement haussière, avec notamment un CAC 40 qui avance de 0,99%, à 8 395,14 points, et qui a touché un nouveau plus haut historique peu après l'ouverture ce matin à 8 437,35 points.
Les investisseurs ont déjà pris connaissance d'une donnée sur l'emploi outre-Atlantique : les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage ont augmenté de 227 000 unités la semaine dernière, soit 5 000 de plus que les attentes. Les données de la semaine précédente ont été légèrement révisées en hausse à 232 000, contre 231 000 précédemment.
La veille déjà, tous les regards étaient tournés vers la publication du rapport mensuel sur l'emploi qui a révélé la création de 165 000 postes en janvier, très loin des 65 000 attendus, avec un taux de chômage en baisse de 0,1 point à 4,3%. Toutefois, d'importantes révisions annuelles ont été effectuées. Ainsi, la variation totale non agricole pour l'année 2025 a été ramenée de 584 000 à seulement 181 000 en données corrigées des variations saisonnières.
Après la publication de ces statistiques, la probabilité de voir la Fed baisser ses taux lors de sa réunion de juin, s'est très légèrement renforcée en passant de 47 à 49,3% selon le FedWatch Tool de CME Group.
Une autre statistique américaine est particulièrement attendue et sera dévoilée vendredi. Il s'agit de l'inflation du mois de janvier, une donnée particulièrement surveillée par la Réserve fédérale des Etats-Unis.
Au niveau des résultats d'entreprises, les publications commencent à se "tarir". Plusieurs grands groupes, comme Airbnb, se plieront à cet exercice après la clôture des marchés américains ce soir.
Sur le marché des devises, le dollar est quasi-stable face à la monnaie unique ( 0,01%) et se négocie contre 0,8422 euro.
Le bitcoin reprend un peu de hauteur ( 1,39%) et s'échange contre 67 969 dollars.
Du côté des matières premières, le pétrole est en baisse (-0,62%, à 64,46 dollars pour le WTI à New York) et les métaux précieux connaissent des fortunes diverses. L'once d'or grappille 0,06%, à 5 063 dollars, alors que celle d'argent cède 0,24%, à 82,55 dollars.
