Report de l’approbation des comptes 2023 au 31 octobre 2024 au plus tard

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) leader mondial des solutions de transport et de logistique innovantes annonce avoir obtenue un délai pour arrêter et publier ses comptes 2023.



Délai accordé par le Tribunal de commerce de Vesoul



Par une ordonnance en date du 25 juin 2024 transmise le 28 juin suivant, la présidente du Tribunal de commerce de Vesoul a accordé à GAUSSIN SA un délai jusqu’au 31 octobre 2024 pour réunir son Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023

Un report en raison d’une situation exceptionnelle

Début avril, GAUSSIN SA avait informé l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) de son incapacité d’arrêter et publier les états financiers du Groupe au 30 avril 2024. Cette situation découlait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde visant sa filiale METALLIANCE (Cf. CP du 26 janvier 2024), suivie par l’ouverture d’une procédure sauvegarde visant GAUSSIN SA elle-même (Cf. CP du 4 avril 2024). Cette information a également été communiquée au marché dans un communiqué de presse daté du 4 avril 2024.

La crise de gouvernance qui s’en est suivie (Cf. CP du 20 mai 2024) n’a fait que retarder l’arrêt des comptes 2023.



Une publication des comptes après l’été



Depuis le 18 juin 2024, la nouvelle gouvernance stabilisée (Cf. CP du 18 juin 2024) prend les dispositions nécessaires afin de rattraper son retard et établir les documents requis pour l’approbation des comptes de l’exercice clos 2023.