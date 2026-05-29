Replimune s'envole grâce à son projet de redéposer sa demande d'autorisation pour son médicament contre le mélanome

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 mai - ** L'action de Replimune REPL.O bondit de 73,5% à 8,12 $ avant l'ouverture du marché

** La société de biotechnologie a déclaré qu'elle allait déposer une nouvelle demande d'autorisation pour son traitement expérimental contre le cancer de la peau avancé, après avoir conclu un accord avec la FDA américaine

** Le traitement, RP1, également connu sous le nom de vusolimogene oderparepvec, est actuellement testé en association avec l'Opdivo de Bristol Myers Squibb BMY.N chez des patients dont le mélanome avancé s'est aggravé après un traitement antérieur

** La FDA avait rejeté le médicament à deux reprises , invoquant des problèmes liés aux essais cliniques et des preuves d'efficacité insuffisantes

** REPL indique qu'elle soumettra à nouveau la demande dans les prochains jours et que la FDA traitera cette nouvelle demande comme une affaire urgente

** À la clôture d'hier, REPL affichait une baisse de 51,9% depuis le début de l'année