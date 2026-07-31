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Replimune s'envole après le vote favorable d'un comité de la FDA concernant un médicament contre le cancer de la peau
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 12:38
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 juillet - ** Le cours de l'action du laboratoire pharmaceutique Replimune REPL.O a plus que doublé pour atteindre 12,41 dollars avant l'ouverture du marché

** Le comité consultatif externe de la FDA américaine a voté jeudi en faveur des résultats d’un essai clinique portant sur le médicament de la société destiné au traitement d’un type de cancer de la peau

** REPL sollicite une autorisation accélérée pour le RP1 en association avec l'Opdivo de Bristol Myers Squibb BMY.N dans le traitement du mélanome avancé chez les patients dont les tumeurs ont continué à progresser malgré un traitement antérieur; une décision est attendue d'ici le 2 août

** “Compte tenu de l’attention médiatique suscitée par cette décision, nous pensons qu’il est quasi certain que la FDA suivra l’avis du comité” – Cantor Fitzgerald

** La société de courtage table sur un chiffre d'affaires maximal non ajusté de 708 millions de dollars aux États-Unis d'ici 2040 pour le RP1

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 44,3 % depuis le début de l'année

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