Replimune recule alors que le libellé de l'approbation de la FDA tempère l'enthousiasme

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7 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Replimune

REPL.O recule de 5 % à 12,21 dollars avant l'ouverture du marché ** Jeudi en fin de journée, la FDA américaine a accordé une autorisation accélérée au médicament Tudriqev de Replimune, destiné au traitement du mélanome avancé chez les patients dont les tumeurs ont continué à progresser malgré un traitement antérieur

** Robert Driscoll, analyste chez Wedbush, estime que la faiblesse du titre est probablement liée à la notice approuvée par la FDA, qui fait état d’un taux de réponse objective (ORR) de 24 %, inférieur au chiffre de 33 % mis en avant précédemment

** L’ORR mesure le pourcentage de patients dont les tumeurs rétrécissent ou disparaissent après le traitement

** Selon M. Driscoll, ce TRO plus faible reflète les données issues de patients présentant au moins une lésion cible non traitée par injection

** Replimune a indiqué aux investisseurs lors d’une conférence téléphonique qu’elle ne s’attendait pas à ce que la formulation de la notice ait une incidence sur l’adoption du traitement

** La société indique qu’un cycle moyen de traitement par Tudriqev coûtera environ 450 000 dollars, les livraisons devant débuter dans environ 60 jours

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 32,3 % depuis le début de l'année