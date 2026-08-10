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Replimune bondit après une levée de fonds de 150 millions de dollars pour un médicament contre le cancer de la peau
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 19:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 août - ** Lundi, l'action de Replimune ( REPL.O ) a bondi de 14,5 % à 13,82 dollars à la suite d'une levée de fonds complémentaire de 150 millions de dollars destinée à financer son médicament contre le cancer de la peau récemment approuvé ** REPL, société basée à Woburn, dans le Massachusetts, a vendu lundi matin environ 12,4 millions d'actions, dont environ 2,7 millions de bons de souscription préfinancés, au prix de 12,06 dollars

** Leerink, JP Morgan et Cantor Fitzgerald sont les chefs de file de l'opération ** REPL prévoit d’utiliser le produit net de l’émission pour financer le lancement commercial de Tudriqev et élargir les plans de développement clinique du RP2, conformément au prospectus ** Jeudi en fin de journée, la FDA américaine a approuvé le Tudriqev, en association avec l’Opdivo ( BMY.N ) de Bristol Myers Squibb, dans le traitement du mélanome avancé chez les patients dont les tumeurs ont continué à progresser malgré un traitement antérieur ** L'action REPL a clôturé à 5,41 $ le 29 juillet, soit son dernier cours de clôture avant que le comité consultatif de l'autorité de régulation ne se prononce en faveur du médicament

** Sur les 8 analystes couvrant le titre, 7 lui attribuent la note “achat fort” ou “achat”, tandis qu’un seul recommande la “vente”; l’objectif de cours médian s’établit à 16,50 dollars, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/08/2026 à 19:26:26.

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