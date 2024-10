Repli prononcé des Bourses continentales après une séance chargée

(AOF) - Comme hier, les Bourses européennes ont clôturé en territoire négatif au sortir d’une séance riche en résultats et en statistiques. Le CAC 40 a fini en baisse de 1,1% à 7428 points et l’EuroStoxx 50 a reculé de 1,28%. Aux-Etats-Unis, en revanche, le vert domine avec un Dow Jones en progression de 0,37% vers 17h45. Le Nasdaq Composite s’offre, lui, un nouveau plus haut historique

Une salve de statistiques et une kyrielle de résultats ont rythmé cette séance ce mercredi alors que la campagne électorale américaine cristallise encore plus l'attention après des propos menaçants de Donald Trump. Le candidat républicain à la présidentielle a déclaré mardi que s'il remportait le scrutin du 5 novembre, l'Union européenne devrait " payer un lourd tribut " pour ne pas acheter suffisamment d'exportations américaines.

Sur le front des indicateurs, le PIB de la zone euro a progressé de 0,4 % au troisième trimestre, plus vite que ce qu'attendaient les économistes, selon Eurostat. Deux pays ont tiré l'activité : l'Espagne et la France. Le PIB dans l'Hexagone ressort en hausse de 0,4 %, après une hausse 0,2 % au deuxième trimestre, stimulé par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.

En Allemagne, le taux d'inflation en octobre s'affiche en octobre à 2% en rythme annuel contre 1,8% attendu, après 1,6% en septembre.

La bonne nouvelle sur le front de la croissance et la mauvaise à propos de l'inflation éloignent le scénario d'une baisse de 50 points de base de la BCE en décembre.

Le PIB américain a déçu, croissant de 2,8% au troisième trimestre alors qu'il était anticipé en progression de 3%, comme au deuxième trimestre.

Toujours outre-Atlantique, les créations de postes du secteur privé ont nettement dépassé le consensus : 233000 emplois en octobre après 159000 en septembre et 110000 attendus, selon l'enquête ADP.

BNP Paribas et la Société Générale à l'affiche demain

La séance de demain s'annonce chargée, les investisseurs prendront connaissance, entre autres, des comptes de BNP Paribas, Société Générale, TotalEnergies mais aussi d'Apple et d'Amazon. Au chapitre macroéconomique, l'inflation PCE aux Etats-Unis, mesure surveillée par la Fed, ainsi que l'inflation en zone euro figureront notamment à l'agenda.

A Paris, ce mercredi, Capgemini a terminé en position de lanterne rouge en raison de la révision à la baisse de l'ensemble de ses prévisions annuelles.

De leur côté, Saint-Gobain et Schneider Electric ont tiré leur épingle du jeu en dominant le CAC 40. Le premier a indiqué viser une nouvelle progression de sa marge d'exploitation en 2024 alors que le second a publié une solide performance trimestrielle et confirmé ses objectifs 2024.