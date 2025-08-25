Repli en vue en Europe ; Valneva sous pression

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sous le signe du recul pour démarrer cette nouvelle semaine après avoir clôturé en hausse vendredi, tout comme Wall Street, dans le sillage du discours au ton accommodant tenu par Jerome Powell. Les investisseurs prendront notamment connaissance dans la matinée de l'indice IFO en Allemagne pour le mois d'août. Côté valeurs, Valneva a annoncé que l'autorité sanitaire américaine avait suspendu la licence de son vaccin Ixchiq contre la maladie causée par le virus du chikungunya.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Acheter-louer.fr

Acheter-louer.fr rappelle que par communiqué de presse du 11 février dernier elle avait annoncé au marché avoir sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du Tribunal de Commerce de Paris pour lui permettre de restructurer son endettement hors passif obligataire. Le Tribunal de commerce de Paris qui avait fait droit à sa demande par décision en date du 11 février 2025 a, par jugement en date du 20 août 2025, décider de proroger cette procédure de sauvegarde pour une période de 6 mois soit jusqu'au 11 février 2026.

Air Liquide

Vendredi, Air Liquide a annoncé la signature d'un accord engageant avec Macquarie Asia-Pacific Infrastructure Fund 2, en vue de l'acquisition de DIG Airgas, acteur central en Corée du Sud. Cette opération devrait être finalisée au premier semestre 2026. La transaction proposée attribue à DIG Airgas une valeur d'entreprise de 2,85 milliards d'euros. Cette acquisition majeure marque une étape stratégique importante pour Air Liquide, qui renforce ainsi considérablement sa position sur le marché sud-coréen.

Valneva

Valneva a annoncé que l’agence de santé américaine Food and Drug Administration (FDA) a suspendu la licence d’Ixchiq, citant quatre nouveaux cas d’effets indésirables graves s’apparentant à la maladie provoquée par le chikungunya. Cette suspension entre en vigueur immédiatement et implique une interruption de l’envoi et de la vente d’Ixchiq aux États-Unis. Cette suspension fait suite à la décision de la FDA le 6 août 2025 de lever l’arrêt temporaire d’utilisation d’Ixchiq chez les personnes de 60 ans et plus à la suite d’un examen des effets indésirables graves.

Worldline

Worldline, spécialiste mondial des services de paiements, prend acte de la dégradation de sa notation de crédit par S&P Global Ratings. Le 22 février dernier, à la suite de la publication des résultats du premier semestre 2025, S&P Global Ratings a procédé à une révision à la baisse de la notation de crédit de Worldline. S&P Global Ratings a ajusté la notation de crédit long terme de Worldline à BB avec une surveillance négative (contre BBB- , surveillance négative) et la notation de crédit court terme à B (contre A-3).

Les chiffres macroéconomiques

L'indice Ifo en Allemagne en août sera publié à 10h00.

Aux Etats-Unis, les permis de construire en juillet seront connus à 14h00 avant les ventes de logements neufs en juillet à 16h00 et l'indice manufacturier de la Fed de Dallas à 16h30.

Vers 8h30, l'euro cède 0,03% à 1,1717 dollar.

Vendredi à Paris

Poussifs à l'ouverture, les marchés européens ont clôturé la semaine sur une note positive. L'événement était l'intervention du patron de la Fed au colloque de Jackson Hole. Powell a évoqué une possible baisse des taux à l'approche de la réunion de la banque centrale de septembre, mais n'a pas pris d'engagement ferme. En Allemagne, le PIB du deuxième trimestre est ressorti inférieur aux attentes. Côté valeurs, Air Liquide est tout proche d'acquérir pour près de 3 milliards d'euros le sud-coréen DIG Airgas. Le CAC 40 a progressé de 0,40%% à 7969 points et l'EuroStoxx 50 de 0,51% à 5490 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont solidement clôturé la semaine. Les propos de Jerome Powell tenus lors du colloque annuel de Jackson Hole ont rassuré les investisseurs. Le patron de la Fed a estimé qu'une dégradation "rapide" du marché du travail américain n'est pas à exclure et pourrait "justifier" une détente de la politique monétaire, et donc des taux d'intérêt. Le rendement à 10 ans américain s'est sensiblement détendu. Zoom s'est envolé après avoir publié des résultats et des prévisions supérieures aux attentes. Le Dow Jones s'est adjugé 1,89% à 45631 points et le Nasdaq 1,88% à 21496 points.