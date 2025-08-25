Conférence de presse en direct – François Bayrou dévoile le budget 2026

Ce lundi 25 août à 16h, le Premier ministre François Bayrou prend la parole depuis Matignon pour présenter les grandes lignes du projet de budget 2026. Dans un contexte économique tendu et face à une opposition politique et sociale croissante, cette conférence de presse s'annonce décisive.

Au programme : près de 44 milliards d'euros d'économies, des mesures qui touchent directement les ménages — suppression de jours fériés, gel des prestations sociales, réforme de l'assurance chômage — et une volonté affichée de ramener le déficit public à 4,6 % du PIB. Alors que des appels à la mobilisation nationale se multiplient pour le 10 septembre, le chef du gouvernement tente de convaincre les Français du bien-fondé de son plan.

Suivez ici, en direct, les annonces du Premier ministre