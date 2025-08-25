 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Conférence de presse en direct – François Bayrou dévoile le budget 2026
information fournie par Boursorama 25/08/2025 à 15:35

Ce lundi 25 août à 16h, le Premier ministre François Bayrou prend la parole depuis Matignon pour présenter les grandes lignes du projet de budget 2026. Dans un contexte économique tendu et face à une opposition politique et sociale croissante, cette conférence de presse s'annonce décisive.

Au programme : près de 44 milliards d'euros d'économies, des mesures qui touchent directement les ménages — suppression de jours fériés, gel des prestations sociales, réforme de l'assurance chômage — et une volonté affichée de ramener le déficit public à 4,6 % du PIB. Alors que des appels à la mobilisation nationale se multiplient pour le 10 septembre, le chef du gouvernement tente de convaincre les Français du bien-fondé de son plan.

Suivez ici, en direct, les annonces du Premier ministre

Budget 2026
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

6 commentaires

  • 15:59

    Et supprimer l'argent qu'on donne à des pays qui n'en ont pas besoin voir qui nous crachent dessus.
    Supprimer aussi les soins qu'on donne à des gens qui viennent de partout se faire soigner sans avoir jamais cotisés
    supprimer les cumules des retraites pour les anciens politiques ' il faut un plafond .
    ...etc...etc on peut en trouver des économies .

