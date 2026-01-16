Repli en vue en Europe pour terminer une semaine chargée

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir en territoire négatif après une semaine particulièrement chargée sur le plan géopolitique et en termes de résultats d'entreprises. Hier, Wall Street a fini en hausse, soutenu par la Tech et les banques. En Allemagne, l’inflation IPCH a ralenti à 2% sur un an en décembre, contre 2,6% en novembre, selon les chiffres définitifs. Les données sur la production industrielle américaine seront à surveiller dans l'après-midi. Côté valeurs, Ipsos a fait part de la décision de Didier Truchot de quitter ses fonctions de président.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alstom

Alstom a signé un accord d'une valeur de 2,3 milliards de dollars canadiens (environ 1,4 milliard d'euros) avec la Commission des Transports de Toronto (TTC) pour fournir 70 nouvelles rames de métro (NST) au réseau de métro de Toronto.

Biosynex

La société a réalisé un chiffre d'affaires de 95,1 millions d'euros au titre de son exercice 2025, affichant une baisse de 6% par rapport à l'année précédente en publié ou -4% à périmètre et taux de change constants.

Drone Volt

Drone Volt enregistre sur l'exercice 2025 un chiffre d'affaires de 8,8 millions d'euros, contre 32,7 MEUR en 2024, soit un recul de 73%, avec un niveau de facturations élevé au quatrième trimestre de l'exercice (2,8 MEUR). Le groupe spécialisé dans les drones civils professionnels a conservé une bonne dynamique commerciale, avec la vente de 78 drones sur l'année 2025 dont quasiment 50% en Amérique du Nord (28 aux États-Unis et 9 au Canada).

Ipsos

Ipsos fait part de la décision de Didier Truchot de quitter ses fonctions de président, avec prise d'effet le 28 février prochain, tout en restant impliqué dans la vie du groupe en tant qu'administrateur et en restant son principal actionnaire.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'inflation, mesurée selon l'indice harmonisé européen (IPCH), a ralenti à 2,0% sur un an en décembre, confirmant les premières estimations, selon les chiffres définitifs publiés vendredi par l'Office fédéral de la statistique. En novembre, elle s'établissait à 2,6% en rythme annuel

Aux Etats-Unis, la production industrielle en décembre et les taux d'utilisation des capacités en décembre seront connus à 15h15 avant l'indice NAHB du marché immobilier en janvier à 16h00.

Vers 8h30, l'euro grappille 0,01% à 1,1610 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé cette deuxième séance de la semaine sur une note favorable. Longtemps à la traine, le CAC 40 est parvenu à renverser la vapeur, progressant de 0,32%, à 8237 points. L'EuroStoxx 50 a, pour sa part, avancé de 0,13%, à 5931 points. A Francfort, le Dax a poursuivi son excellent début d'année en signant un nouveau plus haut historique en clôture à 24910,36 points. Idem pour l'indice Stoxx Europe 600. Côté valeurs, EssilorLuxottica, STMicroelectronics ainsi que Valneva ont été particulièrement recherchées.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine sur une note positive. Wall Street a rebondi après deux dernières journées dans le rouge, soutenus par le secteur technologique dans le sillage de TSMC. Dernières grandes banques à livrer leur publication, Goldman Sachs et Morgan Stanley ont brillé en Bourse après avoir fait état de bénéfices trimestriels en hausse. Au chapitre macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties inférieures aux attentes. Le Dow Jones a progressé de 0,60% à 49442 points et le Nasdaq de 0,25% à 23530 points.