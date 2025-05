Repli en vue en Europe ; les banques centrales dans le viseur

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère baisse pour ouvrir une semaine riche en rendez-vous. Les investisseurs prendront connaissance de la décision de politique monétaire de la Fed (mercredi) et de la Banque d'Angleterre (jeudi). Ils scruteront également avec attention les données du PIB de la Chine (vendredi) et de l'inflation, les premiers chiffres macroéconomiques chinois depuis la mise en place de droits de douane de 145% sur la deuxième économie mondiale par Washington. La Bourse de Londres est fermée ce lundi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbus

Airbus (+12,90% à 154,96 euros) a enregistré la plus forte hausse de l'indice CAC 40 la semaine dernière grâce à la présentation de robustes résultats au titre du premier trimestre. Sur cette période, le résultat opérationnel (Ebit) ajusté a augmenté de 8% à 624 millions d'euros, dépassant le consensus de 602 millions d'euros. Attendu à hauteur de 516 millions d'euros, le résultat net consolidé est ressorti à 793 millions d'euros, soit une hausse de 33%. Le chiffre d'affaires a progressé de 6% en glissement annuel pour atteindre 13,5 milliards d'euros contre 12,95 milliards attendus.

Altamir

Amboise a annoncé avoir signé avec TT Investissements et Romain Tchenio un pacte d'actionnaires constitutif d'une action de concert concernant la société Altamir SCA. Les membres du concert au sein duquel Amboise (65,82% du capital) est prédominant, détiennent ensemble 75,43% du capital et 75,47 des droits de vote de la société cotée de private equity. Dans ce contexte, Amboise a l'intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les titres de la société Altamir au prix de 28,50 euros par action. L'action a clôturé vendredi à 23,50 euros.

Coil

Dans un contexte marqué par le ralentissement économique mondial et le recul de la demande sur de nombreux marchés finaux, le numéro un mondial de l’anodisation de l’aluminium Coil a enregistré une aggravation de sa perte nette, qui est passée de 2,2 à 3,2 millions d'euros entre 2023 et 2024. L'entreprise a vu son Ebitda chuter de 52,1 %, à 0,3 million d'euros. " La rentabilité reste affectée par un faible niveau d’activité en sous-traitance et par des charges exceptionnelles ", souligne Coil.

Eutelsat

Eutelsat annonce la nomination de Jean-François Fallacher au poste de directeur général. Cette nomination a été décidée lors d'une réunion du conseil d'administration tenue le 4 mai, sur recommandation du comité des nomination et de gouvernance, et sera effective le 1er juin 2025. Ce professionnel chevronné des télécommunications rejoint Eutelsat après une longue carrière au sein d'Orange où il était dernièrement vice-président exécutif et directeur général d'Orange France.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice Sentix du sentiment des investisseurs en mai sera connu à 10h30 en zone euro.

Aux Etats-Unis, les indices des directeurs d'achat pour les services et composite en avril seront publiés à 15h45 avant l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour les services en avril.

Vers 8h30, l'euro progresse 0,28% à 1,1327 dollar.

Vendredi à Paris

Pour la première séance du mois de mai, les indices européens ont nettement fini dans le vert. La Chine se dit prêt à évaluer une offre des Etats-Unis au sujet des taxes douanières. Les investisseurs ont pris connaissance d'un rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis meilleur qu'attendu. 185 000 postes ont été créés contre un consensus de 138 000. Côté valeurs, Airbus a figuré parmi les plus fortes hausses de l'indice CAC 40 après sa solide performance au premier trimestre. Le CAC 40 a gagné 2,33% à 7770,48 points, enchaînant une deuxième séance consécutive en territoire positif.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé la semaine en zone positive, portés par deux bonnes nouvelles : les chiffres de l'emploi sont ressortis meilleurs qu'attendu et la Chine a annoncé vendredi "évaluer" une proposition de négociations commerciales émanant de Washington. Au chapitre des valeurs, Apple s'est replié malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, la firme s'attendant à un bond de ses coûts au deuxième trimestre du fait des droits de douane américains. Le Dow Jones a gagné 1,39% à 41317 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1,51% à 17977 points.