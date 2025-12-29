 Aller au contenu principal
Repli en vue à Wall Street pour démarrer la semaine
information fournie par AOF 29/12/2025 à 15:02

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en baisse sur fond de faibles volumes dans un contexte de période des fêtes. La prudence est de mise à la veille de la publication du compte rendu de la dernière décision de politique monétaire de la Fed. Les investisseurs prendront connaissance des promesses de ventes de logements avant l'indice manufacturier de la Fed de Dallas. Sur le front des valeurs, Johnson&Johnson a finalisé l'acquisition de Halda Therapeutics. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P500 et sur le Nasdaq reculent respectivement de 0,32% et de 0,49%.

V endredi à Wall Street

Wall Street, qui était l’une des rares places financières ouvertes vendredi, a terminé la séance très proche de l’équilibre. Au lendemain des fêtes de Noël, et dans un volume d’affaires particulièrement calme, les indices ont fait preuve de prudence et ont peu bougé. Ces derniers se sont surtout offert une petite consolidation horizontale après cinq séances consécutives de hausse. Le Dow Jones a ainsi cédé 0,04%, à 48 710,97 points, le Nasdaq Composite a perdu 0,09%, à 23 593,10 points, et le S&P 500 a légèrement reculé de 0,03%, à 6 929,94 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les promesses de ventes de logements en novembre seront connues à 16h00 avant l'indice manufacturier de la Fed de Dallas en décembre programmé à 16h30.

Les valeurs à suivre

Johnson&Johnson

Johnson & Johnson a dévoilé la finalisation, ce jour, de l'acquisition de Halda Therapeutics, après avoir annoncé le 17 novembre dernier la signature d'un accord définitif. Le montant de la transaction s'élève à 3,05 milliards de dollars en numéraire. Avec cette opération, J&J va mettre la main sur la plateforme propriétaire d'Halda Therapeutics baptisée RIPTAC, destinée au développement de thérapies orales ciblées pour plusieurs types de tumeurs solides, notamment le cancer de la prostate.

Lululemon

Le fondateur de Lululemon, Chip Wilson, lance une bataille par procuration pour modifier le conseil d'administration de l'entreprise canadienne spécialisée dans l'habillement sportif. Cette annonce intervient quelques jours après le départ du directeur général Calvin McDonald. Wilson aurait proposé trois candidats pour le conseil d'administration : Marc Mauer, ancien co-directeur général de On Running, Laura Gentile, ex-directrice marketing d'ESPN, et Eric Hirshberg, ancien PDG d'Activision, selon un article du Wall Street Journal.

Nvidia

Nvidia a dépensé près de 5 milliards de dollars pour acquérir des actions Intel, conformément aux annonces de septembre. Selon l'autorité des marchés financiers américaine, Intel a procédé à l'émission et la vente de 214 776 632 actions ordinaires, d'une valeur nominale de 0,001 dollar par titre, à Nvidia, pour un prix d'achat total en numéraire de 5 milliards de dollars, soit 23,28 dollars par action.

