Repli en vue à Wall Street, l'emploi américain rassure

Les marchés actions américains devraient reculer à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Les investisseurs digèrent les derniers chiffres rassurants de l'emploi américain au mois d'août. Wall Street restera fermé lundi en raison du Labor Day (fête du travail aux Etats-Unis et au Canada) et ne rouvrira que mardi. Avant les premiers échanges, les contrats à terme sur le S&P et le Dow Jones devraient perdre respectivement 0,24% et 0,35%. Le Nasdaq est attendu en légère baisse : -0,04%.

Cet après-midi, les investisseurs ont pris connaissance du très attendu rapport mensuel d'août sur l'emploi américain. Ce rapport est l'indicateur le plus scruté par la Fed pour définir sa politique monétaire. Le mois dernier, l'économie américaine a généré 162 000 emplois non agricoles en août, selon le Bureau of Labor Statistics (BLS). Ce nombre est largement supérieur aux attentes des économistes : 55 000.

Le taux de chômage s'est maintenu à 4,1% le mois dernier, une stabilité conforme aux prévisions des économistes. Le taux de participation à la population active s'est accru à 61,6% et le salaire horaire moyen a augmenté de 3,1% sur un an.

Par ailleurs, les créations de postes non agricoles de juin et juillet ont été révisées à la hausse, passant respectivement de 20 000 à 31 000 et de -23 000 à 21 000, soit un solde de révision positif de 55 000 pour ces deux mois.

Du côté de la géopolitique, le climat est toujours aussi tendu au Moyen-Orient. L'Iran a de nouveau visé hier des cibles militaires américaines dans le Golfe. Cette nouvelle attaque fait suite aux accusations de Téhéran qui affirme que les Etats-Unis ont bombardé des civils lors d'un mariage.

"Depuis la reprise des bombardements au Moyen-Orient le week-end dernier, le discours des autorités américaines reste contradictoire. Trump dit que les frappes seront de courte durée alors que son ministre des Affaires étrangères dit qu'elles continueront tant que les Iraniens menacent les voies maritimes. Et l'armée américaine envoie encore des forces au Moyen-Orient", relève Xavier Chapard, adjoint au directeur de la recherche pour LBP AM.

Tensions sur l'énergie et scénario d'enlisement

Ce surcroît de tension alimente les craintes sur l'approvisionnement énergétique : "La pression continue de remonter sur les prix de l'énergie, avec un pétrole qui est repassé au-dessus des 95 dollars par baril pour la première fois depuis juillet et surtout un gaz liquéfié en Europe qui dépasse les 70 EUR/MWh pour la première fois depuis début 2023", souligne Xavier Chapard.

Au vu de cette situation, l'expert confirme avoir modifié son scénario central sur l'Iran au cours de l'été, passant de celui d'une résolution de fait rapide à celui d'un enlisement du conflit : "Dans ce cadre, nous anticipons que les prix de l'énergie resteront élevés dans les prochains mois mais sans choc supplémentaire. Les risques autour de ce scénario sont plus équilibrés (entre une escalade plus importante ou un accord rapide)."

Dans ce climat géopolitique délétère, les cours de l'or noir repartent avec surprise à la baisse. Après 14h45, le baril de Brent cède 1,26% à 94,71 USD. Le baril de WTI recule de 1,52% à 90,27 USD.

Les craintes pour le commerce international dépassent désormais le cadre régional. Face aux blocages dans le détroit d'Ormuz (voie maritime où circule près de 20% des hydrocarbures) provoqués par le conflit américano-iranien, la Corée du Sud a annoncé vouloir participer à sa sécurisation. "Des contributions pour le détroit d'Ormuz pourraient être gérées dans des limites qui ne compromettent pas l'état de préparation militaire [face à la Corée du Nord]", a déclaré un porte-parole de la présidence sud-coréenne, précisant qu'une évaluation était en cours.

lululemon attendu en nette baisse

Dans l'actualité des sociétés cotées, lululemon devrait chuter après avoir nettement abaissé ses perspectives annuelles. Le spécialiste canadien des vêtements de sport haut de gamme peine toujours à relancer ses ventes en Amérique du Nord et voit désormais le ralentissement gagner ses marchés internationaux. Il prévoit désormais entre 10,35 et 10,50 MdsUSD de revenus annuels, soit une baisse de 5% à 7%, contre une précédente prévision comprise entre stabilité et recul de 1%. Le BPA est attendu entre 9,48 et 9,73 USD, contre 10,95 à 11,15 USD auparavant. Pour le seul 3e trimestre, le groupe anticipe même une contraction des ventes de 10% à 11%. Autre mauvaise nouvelle le concernant, son chiffre d'affaires au 2e trimestre clos le 2 août a reculé de 4% à 2,42 MdsUSD. Il se situe légèrement sous le consensus : 2,46 MdsUSD. Le bénéfice dilué par action a atteint 2,92 USD, contre 1,79 USD anticipé.

Par ailleurs, Zscaler devrait aussi reculer alors que le groupe a dépassé les attentes de Wall Street au 4e trimestre et présenté des perspectives solides, porté par la demande croissante pour les outils de cybersécurité face aux risques liés à l'intelligence artificielle. Le chiffre d'affaires a progressé de 25% à 898 MUSD, contre 877 MUSD attendus, tandis que le bénéfice ajusté a atteint 1,19 USD par action, contre 1,09 USD anticipé. La perte nette s'est parallèlement réduite à 3,4 MUSD. Pour le 1er trimestre à venir de son exercice décalé 2026-2027, la société de sécurité du cloud prévoit entre 935 et 939 millions de dollars de revenus et un bénéfice ajusté compris entre 1,15 et 1,16 dollar par action, au-dessus des attentes de Wall Street.

En outre, Boeing fait face à des coûts plus importants qu'anticipé liés au rachat de Spirit AeroSystems, rapporte le Wall Street Journal. En décembre, le constructeur aéronautique avait finalisé l'opération pour quelque 8,4 MdsUSD mais a dû, depuis, réévaluer à la hausse certains engagements financiers de son ancien fournisseur. Il a ainsi relevé de 455 MUSD la valeur estimée des passifs associés à certains contrats clients de Spirit, portant leur montant à environ 1,5 MdUSD au 30 juin, souligne le quotidien économique et financier américain.