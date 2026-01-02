Repli du marché automobile français en décembre et sur l'ensemble de l'année
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 09:50
Sur l'ensemble de l'année 2025, cette même donnée est en baisse de 5,12%, pour un total de 1 992 659 véhicules légers neufs. Dans le détail, le marché s'est affaissé de 5,02%, à 1 632 154 unités, pour les voitures particulières, et de 5,59%, à 360 505 immatriculations, pour les utilitaires légers.
De fortes divergences parmi les grands constructeurs
Le mois dernier, les grands groupes ont connu des fortunes diverses au niveau des voitures particulières neuves avec notamment Nissan qui a vu ses ventes bondir de 40,31%, à 4215 unités, Ford 25,37%, à 4284, ou encore Stellantis dans une moindre mesure avec un total de 34 420 véhicules écoulés le mois dernier ( 5,42%).
Parmi les moins bons élèves en décembre, on retrouve Tesla (-66,04%, à 1942 unités), le Groupe Toyota qui a vu ses ventes s'affaisser de 20,74%, à 11 299 unités, ou encore Renault (-10,34%, à 40 911 unités).
En revanche, sur l'ensemble de l'année, le constructeur français a réussi à tirer son épingle du jeu avec des immatriculations de véhicules particuliers neufs en légère progression de 1,20%, à 430 217 unités. Les autres grands constructeurs automobiles ont vu leurs ventes diminuer dans le même segment : -37,46% pour Tesla, -13,73% pour le Groupe Toyota et -7,07% pour Stellantis.
Valeurs associées
|9,591 EUR
|MIL
|+1,37%
A lire aussi
-
La Norvège a frôlé son objectif de ne vendre que des voitures zéro émission en 2025, le tout-électrique ayant représenté 95,9% des nouvelles immatriculations l'an dernier. La Norvège qui est, paradoxalement, le plus gros exportateur d'hydrocarbures d'Europe de ... Lire la suite
-
La valeur du jour à Paris - Michelin muscle son activité Polymer Composite Solutions avec deux rachats ciblés
(AOF) - Michelin (+0,42%, à 28,43 euros) annonce pour démarrer cette nouvelle année deux projets d’acquisition aux Etats-Unis destinés à renforcer son activité Polymer Composite Solutions. Au cours des deux derniers mois, le groupe clermontois a conclu des accords ... Lire la suite
-
L'activité du secteur manufacturier de la zone euro s'est contractée davantage en décembre, la production ayant diminué pour la première fois en dix mois avec le recul accru des nouvelles commandes, selon une enquête auprès des directeurs d'achats réalisée par ... Lire la suite
-
L'activité du secteur manufacturier français a connu en décembre sa plus forte croissance en trois ans et demi, grâce à la vigueur des exportations, selon une enquête menée auprès des directeurs d'achats par S&P Global et publiée vendredi. L'indice PMI
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer