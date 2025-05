Repli des indices européens, entre tensions sur les taux américains et dégradation de la conjoncture

(AOF) - Les marchés européens ont reculé, pénalisés par les tensions sur les taux aux Etats-Unis et des statistiques décevantes sur le Vieux Continent. Le CAC 40 a perdu 0,58% à 7864,44 points et l'EuroStoxx50 a cédé 0,60% à 5421,80 points. Aux Etats-Unis, Wall Street évolue proche de l'équilibre avec un Dow Jones en repli de 0,03% vers 17h30. Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans américain perd 3,8 points de base à 4,568% après avoir touché un plus haut en séance à 4,632%. Celui du 20 ans est au plus haut depuis 2007.

Les taux américains ont été sous tension hier soir en raison d'une demande décevante lors d'une adjudication d'obligations à 20 ans. L'impact sur la dette du projet de loi de baisse des impôts et de réductions budgétaires de Donald Trump inquiète. Après avoir passé l'obstacle de la Chambre des représentants, il est désormais à l'étude au Sénat.

" Les détails derrière le projet de loi manquent de crédibilité, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, affirmant que le projet de loi n'ajoute pas à la dette et qu'il permettra en fait d'économiser 1 600 milliards de dollars grâce à des coupes budgétaires " prévient MUFG. " Chaque évaluation bipartisane ou indépendante conclut qu'il ajoutera de manière significative à la dette sur une période de 10 ans ".

Les actifs alternatifs continuent de bénéficier de ces inquiétudes : le bitcoin a inscrit un nouveau plus haut historique à près de 112 000 dollars.

Le moral des investisseurs a également été miné par la dégradation de la conjoncture dans le secteur privé en mai en zone euro. Pénalisé par les services, il a enregistré sa première baisse depuis cinq mois en mai, selon les données préliminaires de S&P Global.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 49,5 après 50,4 en avril. Il était attendu à 50,7. Le PMI des services est passé de 50,1 à 48,0 entre avril et mai et il était attendu à 50,3. " C'est la faiblesse de la demande intérieure qui semble principalement peser sur les performances du secteur ", explique Cyrus de la Rubia, Chef économiste à la Hamburg Commercial Bank. Le PMI manufacturier est, lui, passé de 49 à 49,4 entre avril et mai et il était attendu à 49,3.

Du côté des valeurs, les résultats d'Elior et le plan stratégique de Robertet ont été appréciés. Le secteur de la défense a continué d'être recherché.