Repli attendu à Wall Street pour la der de l'année

(AOF) - Au lendemain des Minutes de la Fed, les marchés actions américains devraient prolonger leur mouvement baissier avec de faibles volumes d'échanges à l'ouverture de cette dernière séance de l'année 2025. Les projections (Dot Plot) accompagnant ces minutes montrent une Fed très prudente. La prévision médiane des membres du comité ne table plus que sur une seule baisse des taux pour l'année 2026 contre précédemment trois ou quatre baisses. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq perdent respectivement 0,11% et 0,13%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé l'avant dernière séance de l'année en baisse dans un contexte de faibles volumes d'échange et après le compte rendu de la dernière décision de la Fed. « Les participants ont exprimé une diversité de points de vue quant au caractère restrictif de la politique du comité. La plupart des participants ont estimé que de nouveaux ajustements à la baisse de la fourchette cible des fonds fédéraux seraient probablement appropriés si l'inflation diminuait", indiquent les minutes. Le Dow Jones a reculé de 0,20% à 48367 points et le Nasdaq de 0,24% à 23419 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage se sont élevées à 199 000 unités, contre un consensus de 219 000 unités. Elles sont inférieures aux 215 000 demandes de la semaine précédente.

Les valeurs à suivre

Microsoft

SoftBank a annoncé avoir finalisé un investissement supplémentaire de 22,5 milliards de dollars dans OpenAI le 26 décembre 2025 (heure américaine). Cette opération correspond à la deuxième clôture de l'investissement de la société allant jusqu'à 40,0 milliards de dollars est engagé le 31 mars 2025. La société indique avoir pleinement respecté son engagement d'investir dans OpenAI dans le cadre de son engagement de mars 2025, en plus de la participation de co-investisseurs tiers. La participation globale de la société dans OpenAI est désormais d'environ 11%.

Nike

Selon un document officiel déposé auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission), le gendarme boursier américain, le directeur général de Nike, Elliott Hill, a acheté lundi des actions de l'équipementier sportif pour près d'un million de dollars, soit 16 388 actions à 61,1 dollars l'unité. Ce document est un "Form 4". Il est obligatoirement rempli par les dirigeants d'entreprises cotées aux Etats-Unis lorsqu'ils achètent ou vendent des actions de leur propre société (opérations d'initiés).

Vanda Pharmaceuticals

Vanda Pharmaceuticals a annoncé que les autorités sanitaires américaines (FDA) avaient approuvé Nereus. Il s'agit d'un antagoniste oral destiné à la prévention des vomissements induits par le mal des transports. Le laboratoire a précisé que cette approbation était la première depuis près de quatre décennies dans cette indication.

Warner Bros. Discovery

Canal annonce la conclusion d'un nouvel accord pluriannuel et multi-territoires avec son partenaire historique Warner Bros. Discovery (WBD), "marquant une étape majeure dans le développement de leur collaboration à l'échelle internationale". L'accord prévoit le renouvellement de la distribution de 12 chaînes thématiques de WBD sur les marchés africains, dont certaines en exclusivité, permettant à Canal de consolider son offre de chaînes de divertissement, jeunesse, information et documentaire en Afrique.