Repatha (Amgen) réduit le risque de décès, selon une étude de phase III

Amgen annonce de nouvelles données d'étude montrant que son Repatha (evolocumab) réduit le risque de décès chez les adultes à haut risque sans antécédent de crise cardiaque ou d'AVC, lorsqu'il est ajouté aux statines ou à d'autres traitements réduisant le cholestérol LDL-C.

Ces résultats proviennent d'une analyse prédéfinie de l'essai de phase 3 VESALIUS-CV et ont été présentés au Congrès de la Société européenne de cardiologie (ESC) 2026 à Munich, et publiés simultanément dans Circulation, revue scientifique de l'American Heart Association.

Dans une étude portant sur plus de 12 000 patients à haut risque, Repatha a contribué à réduire le risque de décès de 20%. Le traitement par Repatha a conduit à des réductions significatives tant des décès toutes causes confondues que des décès cardiovasculaires dans cette analyse secondaire prédéfinie de VESALIUS-CV.

En aidant à prévenir des événements cardiovasculaires majeurs, tels que les crises cardiaques et les AVC, Repatha peut contribuer à une diminution globale des décès. Celle-ci a commencé à apparaître après environ 1,5 an de traitement et s'est poursuivie avec un suivi médian de 4,6 ans.

Repatha est ainsi le premier et unique inhibiteur du PCSK9 ayant démontré qu'il réduit le risque de décès toutes causes confondues. En outre, des analyses supplémentaires de VESALIUS-CV et de données en vie réelle ont montré la nécessité d'une réduction plus précoce et plus intensive du LDL-C (ou "mauvais cholestérol") chez les patients à haut risque.

"L'ensemble de ces données constitue un changement de pratique et renforce l'importance d'identifier précocement les patients à haut risque et de réduire le LDL-C de manière agressive et constante avec Repatha", commente Jay Bradner, vice-président exécutif, R&D, IA et données.