Réouverture des marchés à terme mondiaux après une interruption de plusieurs heures de l'opérateur boursier CME

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

États-Unis, contrats à terme sur les actions Nikkei, contrats à terme sur le pétrole brut West Texas affectés

Un problème de refroidissement au centre de données de CyrusOne à Chicago a provoqué une panne

Les traders volent à l'aveuglette sans les prix et s'attendent à la volatilité du marché

Reprise d'une partie des opérations de change sur EBS

(Mise à jour des commentaires, détails aux paragraphes 6,9,10,14,15) par Amanda Cooper, Ankur Banerjee et Tom Westbrook

Les marchés mondiaux des contrats à terme ont été perturbés pendant plusieurs heures vendredi après que le CME Group, le plus grand opérateur boursier au monde, a subi l'une des plus longues pannes depuis des années, interrompant les transactions sur les actions, les obligations, les matières premières et les devises.

A 1335 GMT, les échanges de devises, de contrats à terme sur actions et obligations NQc1 ESc1 , ainsi que d'autres produits avaient repris, après avoir été interrompus pendant plus de 11 heures, selon les données du LSEG.

Le CME a attribué la panne à une défaillance de refroidissement des centres de données gérés par CyrusOne, qui a déclaré que ses installations dans la région de Chicago avaient affecté les services pour les clients, y compris le CME CME.O .

La panne a interrompu les transactions sur les principales paires de devises sur la plateforme EBS du CME, ainsi que sur les contrats à terme de référence pour le brut West Texas Intermediate CLc1 , le Nasdaq 100 NQc1 , le Nikkei NKc1 , l'huile de palme FCPOc3 et l'or GCcv1 , d'après les données du LSEG.

UN COUP DUR

Les volumes de transactions ont été réduits cette semaine en raison de la fête de Thanksgiving aux États-Unis et les courtiers cherchant à clôturer leurs positions pour la fin du mois, la panne risquait d'attiser la volatilité, selon les participants au marché.

"C'est un coup dur pour le CME et probablement un rappel tardif de l'importance de la structure du marché et de l'interconnexion de tous ces éléments", a déclaré Ben Laidler, responsable de la stratégie des actions chez Bradesco BBI.

"Nous considérons avec complaisance qu'une grande partie du timing n'est franchement pas très bon. C'est la fin du mois, beaucoup de choses sont rééquilibrées."

Néanmoins, le moment choisi pour la panne de vendredi, au cours d'une séance boursière américaine écourtée et avec des volumes plus faibles, a permis de limiter l'impact sur le marché.

"S'il devait y avoir un jour de panne, aujourd'hui est probablement un bon jour pour le faire", a déclaré Joe Saluzzi, co-gérant des transactions chez Themis Trading à Chatham, dans le New Jersey.

Les contrats à terme sont un pilier des marchés financiers et sont utilisés par les négociants, les spéculateurs et les entreprises qui souhaitent couvrir ou conserver des positions sur un large éventail d'actifs sous-jacents. Sans ces instruments et d'autres, les courtiers se retrouvaient à l'aveuglette et nombre d'entre eux étaient réticents à négocier des contrats sans prix réels pendant des heures.

"Au-delà du risque immédiat lié à l'impossibilité pour les traders de clôturer leurs positions - et des coûts potentiels qui en découlent -, l'incident soulève des questions plus générales sur la fiabilité", a déclaré Axel Rudolph, analyste technique principal de la plateforme de transactions IG.

Quelques sociétés de courtage européennes ont déclaré plus tôt dans la journée qu'elles n'avaient pas été en mesure de proposer la négociation de certains produits sur certains contrats à terme.

"Je m'attends à ce que la vie continue, mais que tout le monde se penche à nouveau sur l'organisation de ses centres de données et investisse davantage pour garantir un approvisionnement fiable, car le temps de fonctionnement des centres de données est de plus en plus important", a déclaré Mikhaïl Zverev, gestionnaire de portefeuille chez Amati Global Investors, à Londres.

Les autorités de régulation suivent la situation, la Commodity Futures Trading Commission et la Securities and Exchange Commission ayant confirmé qu'elles étaient au courant du problème et qu'elles exerçaient une surveillance continue.

LE PLUS GRAND OPÉRATEUR BOURSIER

Le CME est le plus grand opérateur boursier en termes de valeur marchande et affirme offrir la plus large gamme de produits de référence, couvrant les taux, les actions, les métaux, l'énergie, les crypto-monnaies et l'agriculture.

Le volume quotidien moyen des produits dérivés était de 26,3 millions de contrats en octobre, a déclaré le CME au début du mois.

La panne du CME vendredi survient plus de dix ans après que l'opérateur a dû fermer le commerce électronique pour certains contrats agricoles en avril 2014 en raison de problèmes techniques, ce qui avait à l'époque renvoyé les traders sur le sol.

Plus récemment, en 2024, des pannes chez LSEG et l'opérateur boursier suisse ont brièvement interrompu les marchés.

Les actions du CME étaient en hausse de 0,4 % dans les transactions de pré-marché.