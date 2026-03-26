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Réouverture de la piste de l'aéroport LaGuardia de New York après une collision mortelle
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 21:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails du NTSB, contexte dans les paragraphes 3 à 12) par David Shepardson

L'une des deux pistes fermées depuis dimanche soir à l'aéroport LaGuardia après la collision mortelle entre un avion d'Air Canada Express et un camion de pompiers a rouvert jeudi avant la date prévue, a déclaré l'autorité portuaire de New York et du New Jersey.

La Federal Aviation Administration (FAA) a déclaré que les taux d'arrivée sur la piste 4 resteraient réduits après la reprise des opérations suite à l'incident qui a coûté la vie à deux pilotes.

La FAA avait prévu en début de semaine que la piste ne rouvrirait pas avant vendredi. L'autorité portuaire a déclaré qu'après l'enlèvement de l'avion et du camion mercredi en fin de journée, la piste a été réparée, inspectée et confirmée conforme aux réglementations de la FAA en matière de sécurité d'exploitation.

La présidente du National Transportation Safety Board, Jennifer Homendy, a déclaré que les enquêteurs avaient interrogé cette semaine les contrôleurs en service au moment de l'incident.

Mme Homendy a déclaré en début de semaine que les technologies de suivi conçues pour prévenir les collisions sur les pistes n'avaient pas fonctionné le système de surveillance au sol de l'aéroport n'a pas généré d'alerte signalant la proximité des véhicules par rapport à la piste.

En outre, le camion de pompiers qui est entré en collision avec le jet n'était pas équipé d'un transpondeur qui aurait permis de transmettre sa position au contrôle du trafic aérien.

Le NTSB dirige l'enquête sur la collision mortelle du CRJ-900 exploité par Jazz Aviation, partenaire régional d'Air Canada. 39 des 76 passagers et membres d'équipage ont été hospitalisés pour des blessures plus ou moins graves. La FAA a encouragé les aéroports à équiper les camions de pompiers de transpondeurs, car cela permet de suivre plus facilement les mouvements des véhicules dans les aéroports très fréquentés.

Les experts américains en sécurité aérienne ont déclaré que les communications entre l'avion qui atterrissait, le contrôleur aérien et le camion de pompiers seraient des éléments clés de l'enquête.

Les accidents aériens sont généralement dus à de multiples facteurs.

Deux contrôleurs travaillaient dans une section vitrée de la tour de contrôle de l'aéroport au moment de l'accident, peu avant minuit.

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