Réorientation stratégique du site CHO Morcenx



? Projet de démantèlement de l'usine de gazéification avancée

? Développement d'une nouvelle activité de préparation des déchets (CSR) fondée sur le savoir-faire des équipes et conforme aux objectifs de dépollution et de décarbonation de l'industrie

? Projet d'installation d'une centrale photovoltaïque sur le site





Dans le prolongement des décisions et accords ayant eu pour objectif de désendetter massivement le Groupe, Europlasma annonce ce jour la nouvelle orientation que son Conseil d'administration entend donner au site de CHO Morcenx.